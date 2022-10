Draßburg schenkt Wiener Neustadt die Rote Laterne!

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 22:32

Durch eine 0:2-Niederlage beim ASV Draßburg und einem gleichzeitigen 1:1-Remis des ASV Siegendorf in Leobendorf, bekam der 1. Wiener Neustädter SC eine Runde vor Ende der Herbstmeisterschaft die Rote Laterne umgehängt, liegt nun erstmals seit langem wieder am Ende der Tabelle in der Regionalliga Ost. Die Leistung der Niederösterreicher hätte bei besserer Chancenverwertung durchaus zu einem Punktgewinn reichen können, die Truppe von Trainer Michael Porics sorgte aber schon vor der Pause für einen enorm wichtigen Heimsieg der Burgenländer, die sich dadurch deutlich aus dem Tabellenkeller befreien konnten.

Schwierige Voraussetzungen für Gäste

Der Schock der Mannschaft von Sargon Duran saß tief, als Marko Nikolic bereits nach nicht einmal 3 Minuten zur Führung für Draßburg traf. Sie gingen aber bereits ersatzgeschwächt in die Partie, mussten David Kos und Bernhard Janeczek verletzt vorgeben. Zwei absolute Stammspieler, die über weite Strecken im Spiel der Niederösterreicher aber gar nicht mal so fehlten. Die Jungs von Trainer Duran wussten nämlich trotzdem zu überzeugen, spielten engagiert mit. Draßburg hatte in Summe aber mehr vom Spiel. Die Chancenverwertung war bei den Gästen das große Problem. Unter der Woche musste man bei den Cup-Helden des Wiener Sport-Club bereits ein 0:4 hinnehmen und hatte auch dort Schwierigkeiten Tore zu machen.

Draßburg legt nach

Und weil sich der SC nicht belohnen konnte, wiegte das 0:2 kurz vor der Pause noch einmal doppelt schwer. Salko Mujanovic mit seinem sechsten Saisontreffer stellte auf 2:0 für Draßburg und sorgte damit schon für eine kleine Vorentscheidung (43.). Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen.

Draßburg verpasst Entscheidung, Wiener Neustadt Anschluss

Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren die eine oder andere Möglichkeit noch weitere Tore zu erzielen. Mit einem 3:0 wäre das Match entschieden gewesen. Das gelang jedoch nicht, womit es weiterhin spannend blieb. Ein Rotter-Tor wurde wegen Abseits aberkannt, das 1:2 lag aber trotzdem in der Luft. Doch wie bereits erwähnt fehlte die Durchschlagskraft und die Genauigkeit im Abschluss. So sah man sich am Ende mit einem 0:2 und dem letzten Tabellenplatz konfrontiert.

"Ein Punkt wäre durchaus möglich gewesen, Chancen dafür waren auf jeden Fall da. Zu allem Überfluss kamen natürlich die verletzungsbedingten Ausfälle, die man aber gar nicht so stark gemerkt hat. Schade um diese verpasste Chance."

Torfolge: 1:0 Marko Nikolic (3.), 2:0 Salko Mujanovic (43.)

Die Besten:

ASV Draßburg: Marko Nikolic (MIT), Salko Mujanovic (ST)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW