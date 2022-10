3:2 in Scheiblingkirchen - Kremser Auswärtssieg vollendet punktereichen Oktober!

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 23:30

"Den Oktober mit drei Siegen und einem Remis nehmen wir natürlich gerne." Björn Wagner, Trainer des SC Krems durfte auch im letzten Match des Monats Oktober über einen Dreier jubeln. Beim 3:2-Sieg beim USV Scheiblingkirchen-Warth zeigten die Gäste eine bärenstarke erste Halbzeit, führten zur Pause bereits mit 3:0. "Danach hätte es aber bei weitem nicht so spannend werden müssen", so Wagner. Am Ende musste man für den Erfolg aber noch einmal richtig kämpfen.

Krems eiskalt

Scheiblingkirchen kam mit drei Niederlagen in Serie ins Duell mit dem anderen niederösterreichischen Aufsteiger. Krems hingegen feierte zwei Siege in Folge und befand ich sich generell in einem Hoch. "Spielerisch haben wir uns klar weiterentwickelt", weiß Wagner um die Gründe für den Erfolgslauf. Die Hausherren erwischten zwar den bessern Start, den ersten Treffer machte aber der Tabellenzehnte. Florian Bauer machte nach einem Eckball das wichtige 1:0 (14.). Fehler im eigenen Spielaufbau ließ eine mögliche Reaktion der Gastgeber im Keim ersticken. Selber aber blieb man gefährlich und konnte noch vor dem Halbzeitpfiff gleich zweimal nachlegen. Zuerst erhöhte Haris Ismailcebioglu nach einem Eckball und Philipp Koglbauer nach einem blitzschnellen Gegenzug auf 3:0 (35., 41.).

Risiko zahlt sich beinahe aus

Für die Hausherren konnte es nach dem Seitenwechsel nur mehr "volle Kraft voraus" heißen und genau das setzte man um. Man drückte auf den Anschlusstreffer, brauchte jedoch richtig lange um diesen erzielen zu können. Melvin Reichardt gelang das 1:3 (84.), jedoch schon reichlich spät. "Für mich war das aber ein Abseitstor. Die Spannung wäre absolut nicht mehr notwendig gewesen", so Wagner. Viel Zeit blieb den Hausherren nicht mehr. Daniel Ressler konnte in einer hektischen Schlussphase nach einem Tormannfehler sogar noch auf 2:3 verkürzen (90.+1), schlussendlich konnten die Mannen von Trainer Wagner den knappen Vorsprung aber über die Zeit retten.

Björn Wagner (Trainer Kremser SC):

"Den Oktober mit drei Siegen und einem Remis nehmen wir natürlich gerne. Halbzeit eins war richtig stark von den Jungs, da haben wir so gespielt wie ich mir das vorstelle. Nach der Pause hatten wir dann nicht mehr so den Zugriff, haben aber auch falsche Entscheidungen im Konter getroffen. Für mich war das aber ein Abseitstor. Die Spannung wäre absolut nicht mehr notwendig gewesen, auch weil dann noch ein Fehler dazugekommen ist. Schlussendlich geht der Sieg aber in Ordnung."

Torfolge: 0:1 Florian Bauer (14.), 0:2 Haris Ismailcebioglu (35.), Philipp Koglbauer (41.), 1:3 Melvin Reichardt (84.), 2:3 Daniel Ressler (90.+1)

MW