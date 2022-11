3:0 in Krems - Stripfing überwintert auf Platz 1!

Details Samstag, 05. November 2022 07:23

"Die Jungs haben sich, natürlich auch begünstigt durch den frühen Ausschluss, sehr viele Chancen erspielt und den Sieg auf jeden Fall verdient." Für Goran Djuricin, Trainer des SV Stripfing, war der 3:0-Auswärtserfolg seiner Mannschaft beim Kremser SC absolut verdient. Ein früher Ausschluss der Kremser, Simon Temper sah wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte, spielte dem Tabellenführer natürlich in die Karten, machte an diesem Tag aber keinen großen Unterschied. Nach Toren von Stefan Rakowitz (45.+1), Marco Sahanek (49.) und Dario Pecirep (86.) kurz vor Schluss, gehen die Niederösterreicher als Tabellenführer in die Winterpause.

Krems macht es sich noch schwerer

Der Ballbesitzfußball der Gäste war von Minute eins an zu sehen, Krems verteidigte tapfer und hielt mit allem dagegen was sie aufzubieten hatten. Eine Zeit lang funktioniert das auch sehr gut, man konnte zwar nicht alle Chancen verhindern, Stripfing erzielte gleich drei Abseitstore, doch die Null hielt lange. Auch nachdem Simon Temper in Minute 22 wegen einer Torchancenverhinderung ausgeschlossen wurde, hielt die Abwehr der Hausherren. Als schon alles nach einem 0:0 aussah, kamen die Favoriten aber doch noch zur Führung. Nach einer Standardsituation kam der zweite Ball zu Stefan Rakowitz und der knallte die Kugel aus 18 Metern ins kurze Eck (45.+1). "Das war natürlich genau zum richtigen Moment und hat uns auch geholfen", so Djuricin über die späte Pausenführung.

"Richtig stark"

Auch nach dem Seitenwechsel sah es ähnlich aus, Stripfing legte gleich den zweiten Treffer nach. Marco Sahanek schlenzte einen Freistoß aus halblinker Position ins kurze Kreuzeck zum 2:0 (49.). Danach ließ man nicht locker, kam aber längere Zeit zu keinem weiteren Treffer. Allerdings wurde ein Elfmeter vergeben. Es blieb beim 2:0, bis kurz vor Schluss. Erneut war es nach einer Standardsituation - der Ball klatschte an die Latte, den Abpraller verwertete Dario Pecirep zum 3:0 (86.) - der Endstand.

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

"Die Jungs haben sich, natürlich auch begünstigt durch den frühen Ausschluss, sehr viele Chancen erspielt und den Sieg auf jeden Fall verdient. Von Minute eins haben wir unseren Fußball spielen können, sind auch zu richtig vielen Chancen gekommen. Müssen aber auch zugeben, dass wir kurz vor der Pause Spielglück hatten, als wir noch in Führung gehen konnten. Wir hatten nebenbei aber auch noch drei Abseitstore und einen Elfmeter vergeben. Kompliment an die Jungs."

Torfolge: 0:1 Stefan Rakowitz (45.+1), 0:2 Marco Sahanek (49.), 0:3 Dario Pecirep (86.)

Die Besten:

Kremser SC: keiner

SV Stripfing: Marco Sahanek (ST), Stefan Rakowitz (MIT)

MW