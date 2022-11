1:0 in Mannsdorf - Donaufeld gelingt vierter Sieg in Folge!

Details Sonntag, 06. November 2022 09:57

"Nach dieser starken Herbstsaison möchte ich wirklich den ganzen Kader hervorstreichen und ein Kompliment aussprechen." Nach dem vierten Sieg in Folge hatte Werner Gössinger, Sportchef von SR Donaufeld, jeden Grund zu jubeln. Seine Mannschaft zeigte beim 1:0-Sieg beim FC Marchfeld Donauauen jene Routine, die speziell zu Beginn der Saison noch fehlte. Durch das Goldtor von Tobias Fischer (25.), liegt der Aufsteiger nun auf Tabellenplatz 6 und will auch im abschließenden Match beim FC Mauerwerk anschreiben.

Starker Auswärtsauftritt

Die erste Halbzeit gehörte über weite Strecken engagiert auftretenden Gästen aus Wien, die die Zweikämpfe annahmen und auch zu Chancen kamen, wenngleich diese nicht sonderlich gefährlich waren. Eine war es dann nach einer knappen halben Stunde aber doch und diese führte auch gleich zur Führung. Nach einer super Aktion von Felix Orgolitsch, der einen herrlichen Diagonalball von Christoph Ochrana mitnahm, setzte er sich im Laufduell durch, fand in der Mitte Tobias Fischer und der nahm die Kugel wie ein Goalgetter an und traf aus der Drehung ins lange Eck zum 1:0 (25.). Weitere Möglichkeiten gab es kaum, auch die Elf von Trainer Thomas Flögel hatte kaum gefährliche Momente. Im einzigen scheiterte Entrup an Donaufeld-Goalie Giuliani.

Souverän zu Ende gespielt

Nach der Pause hatten sich die Hausherren wohl Besserung gelobt, einzig es gab keine. Der Ideenreichtum war mangelhaft, so hatte Donaufeld wenig Probleme die Führung nach Hause zu bringen. Im Gegenteil, kurz vor Schluss hätte Fischer in einer ähnliche Situation wie beim 1:0, sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen können. Danach war Schluss und die Gössinger-Jungs gingen als verdienter Sieger vom Platz.

Werner Gössinger (Sportchef SR Donaufeld):

"Nach dieser starken Herbstsaison möchte ich wirklich den ganzen Kader hervorstreichen und ein Kompliment aussprechen. Die Leistung vor der Halbzeit war heute sehr stark, nach der Pause haben wir dann die Routine gezeigt, die uns speziell zu Beginn der Saison noch gefehlt hat. Wir sind defensiv nun stabiler, speziell auswärts, und können auch mal knappe Spiele über die Zeit bringen."

Torfolge: 0:1 Tobias Fischer (25.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: keiner

SR Donaufeld: Felix Orgolitsch (MIT), Tobias Fischer (ST)

MW