1:1 gegen Scheiblingkirchen - Wiener Sport-Club verpasst Heimsieg!

Details Montag, 07. November 2022 08:46

"Am Ende ist es ganz klar ein sehr enttäuschendes Ergebnis, nachdem wir die Fehler auch bei uns in der Mannschaft suchen müssen." Nach dem 1:1 des Wiener Sport-Club gegen USV Scheiblingkirchen-Warth, sprach WSC-Trainer Robert Weinstabl von zwei verlorenen Zählern. In einer auf schwierigem Terrain stattfindenden Ostliga-Partie, hatten die Hausherren klar mehr vom Spiel, vergaben jedoch beste Möglichkeiten und mussten sich am Ende mit einem Remis begnügen. Kurios: Kurz vor der Pause sahen sowohl Fabian Kürner auf Seiten der Gäste, als auch Martin Pajaczkowski auf jener der Gastgeber die Rote Karte.

Schwierige Bedingungen

Die Gäste traten nach zuletzt vier Niederlagen in Folge in einem kompakten 5-4-1-System auf und erschwerten den Hausherren, neben dem schwer bespielbaren Rasen, das Leben. Mirsolav Milosevic wurde erstmalig bei USV-Goalie Dominik Hemmelmayer vorstellig, scheiterte jedoch an dessen starkem Reflex. Selber wurden die Jungs von Coach Thomas Husar zumeist über schnelle Gegenzüge oder weite Einwürfe gefährlich. Wirklich Chancen erarbeiten konnten sie jedoch nicht. Kurz vor der Pause dann ein Moment der Aufregung. Miroslav Beljan wurde gekonnt in die Tiefe geschickt und dann von Fabian Kürner als Letzter Mann regelwidrig gestoppt. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig als den Verteidiger vom Platz zu stellen. Dem jedoch nicht genug, kam es im anschließenden Gerangel zu einer Tätlichkeit von WSC-Spieler Martin Pajaczkowski, der dafür ebenfalls vorzeitig unter die Dusche musste.

Gäste führen

Weinstabl reagierte, brachte Mario Vucenovic für Miroslav Milosevic und Ivan Andrejevic für Philip Buzuk. Mit einem 4-4-1 wollte man nun mehr Druck machen. Und das gelang. Beste Möglichkeiten wurden jedoch ausgelassen. Gegen Holzer und Vucenovic reagierte Hemmelmayer ausgezeichnet, hielt so die Null. Auch Gusic verabsäumte nach einer Ecke seine Mannschaft in Führung zu bringen. Doch just in dieser so starken Phase schlugen die Gäste eiskalt zu. Christoph Eisinger köpfte nach einer hervorragenden Flanke das 1:0 für Scheiblingkirchen und ließ den Wiener Sport-Club einigermaßen ungläubig zurück (62.) - nicht jedoch geschockt, denn man erzeugte sofort wieder Druck und kam zu Möglichkeiten.

Mehr als Remis nicht drinnen

Knapp 10 Minuten nach dem Gegentor konnte man den Ausgleich erzielen. Luka Gusic machte das längst fällige 1:1 für die Weinstabl-Truppe (72.). Nach einer Ecke stand er am Fünfer völlig frei und musste die Kugel nur mehr über die Linie drücken. In weiterer Folge blieben die Hausherren am Drücker, bei einem elferreifen Foul im Strafraum der Gäste blieb die Pfeife des Schiedsrichters allerdings stumm. Scheiblingkirchen konnte die wenigen sich bietenden Kontermöglichkeiten aber ebenfalls nicht nutzen und so blieb es beim Unentschieden.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club):

"Am Ende ist es ganz klar ein sehr enttäuschendes Ergebnis, nachdem wir die Fehler auch bei uns in der Mannschaft suchen müssen. Wir haben alles versucht aber teilweise beste Möglichkeiten liegen gelassen. Leider wurde uns wie schon in Neusiedl ein klarer Elfmeter vorenthalten. Den Sieg hätten sich die Jungs auf jeden Fall verdient."

Torfolge: 0:1 Christoph Eisinger, 1:1 Luka Gusic

Ausschlüsse: Martin Pajaczkowski bzw. Fabian Kürner

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Ivan Andrejevic (MIT), Luka Gusic (VT)

USV Scheiblingkirchen-Warth: Dominik Hemmelmayer (TW)

MW