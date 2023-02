Traiskirchen-Keeper Dmitrovic hält gegen Wiener Sport-Club Punkt fest

Details Freitag, 24. Februar 2023 21:31

Zum Rückrundenstart in der Regionalliga Ost empfing der FC Traiskirchen den Wiener Sport-Club. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und haben heuer auch schon ein Pflichtspiel in den Beinen, bekanntlich das ÖFB-Cup-Duell gegen den SV Ried, das allerdings verloren ging. Am Freitag gab es ein 0:0-Unentschieden, mit dem die Gastgeber wohl wesentlich besser leben können. Der Sport-Club war dem Sieg sehr nahe, doch Keeper Filip Dmitrovic hielt sein Team im Spiel.

Keine Tore

Das Publikum sieht ein sehr ausgeglichenes Spiel in der Anfangsviertelstunde, bei dem beide Mannschaften nur nach Standards gefährlich werden. Dann übernimmt aber Sport-Club etwas mehr die Kontrolle, kommt jedoch zu keiner nennenswerten Torchance. Das Traiskirchner Spiel ist derzeit geprägt von vielen Fehlern im Spielaufbau. Nach wie vor ist es aber ein sehr träges Spiel mit vielen Unterbrechungen. Die Heimmannschaft steht hinten sehr kompakt und ist bei Bällen des Sport-Clubs in die Tiefe sehr wachsam. Zum Ende der ersten Halbzeit hin wird auch Traiskirchen nach vorne aktiver und kommt das zweite Mal gefährlich zum Abschluss, doch es bleibt beim 0:0.

Keeper hält Traiskirchen im Spiel

Der Sport-Club kommt wachsam aus der Pause und hat gleich die erste Chance, gefolgt von einer Ecke, die allerdings nichts einbringt. Nach 63 Minuten beinahe das 1:0 für die Gäste. doch der Kopfball geht knapp am Tor vorbei. Die Wiener drücken in Folge auf das 1:0, doch eröffnen so auch Räume für die Gastgeber. Der Traiskirchner Torhüter hält seine Mannschaft in dieser Phase im Spiel und pariert zwei mal in Folge stark. Immer wieder ist der Traiskirchner Keeper da und entschärft Abschlüsse. Es bleibt aber dabei - Traiskirchen bringt den Punkte über die Zeit.

Aufstellungen

Traiskirchen:

Filip Dmitrovic - Leo Maros, Amar Helic, Michael Welkovits, Michael Tercek - Patrick Haas (K), Marek Rigo, Deniss Stradins, Niklas Schneider - Milan Jurdik, Isuf Ajradini

Wiener Sport-Club:

Florian Prögelhof - Philipp Haas, Luka Gusic, David Rajkovic, Lucas Pfaffl, Philip Dimov (K) - Martin Pajaczkowski, Ivan Andrejevic, Mario Vucenovic, Florian Gerstl - Marcel Holzer

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club): "Man könnte sagen, dass ein Punkt in Traiskirchen in Ordnung geht. Allerdings hätten wir das Spiel in der zweiten Halbzeit entscheiden müssen, insofern muss ich sagen, dass es heute zu wenig war."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei