1:0 gegen Baumeister-Elf - Sen lässt Elektra gegen FC Marchfeld jubeln!

Details Samstag, 25. Februar 2023 11:42

Wie als wären keine 3 Monate seit dem letzten Ligaspiel vergangen. TWL Elektra siegt, Taner Sen sorgt mit seinem Treffer für drei Punkte. Im Herbst oft funktioniert, gleich im ersten Frühjahrsmatch erneut gewinnbringend. "Der Sieg geht absolut in Ordnung, alleine in Halbzeit eins hätten wir schon zwei oder drei Tore machen müssen", spricht TWL-Coach Herbert Gager von einem verdienten Heimsieg gegen den FC Marchfeld Donauauen. Das Duell Zweiter gegen Vierter versprach viel Qualität, die dann zwar nicht in Form von vielen Toren bewiesen wurde, die Zuschauer sahen trotzdem ein gutes Spiel, in dem die Wiener dann knapp siegen konnten.

Nur zu Beginn gleichwertig

Die erste Möglichkeit hatten die Gäste zu verzeichnen, nach einer unkoordinierten Aktion in der Heim-Abwehr kam der Goalgetter der Gäste, Max Entrup, an den Ball, traf bei seinem Schussversuch aber nur einen gegnerischen Verteidiger. Ab dann war es mit den Offensivaktionen der Niederösterreicher vorbei und nennenswert in Position vor dem gegnerischen Tor brachten sich nur mehr die Gager-Jungs. "Schon vor der Pause hätten wir locker in Führung sein können", so der Chefcoach des Tabellenzweiten. Pranjic mit einer großen Chance, Taner Sen mit einem Lupfer über das Tor von Marchfeld-Goalie Fabio Jäger, sowie ein misslungener Schussversuch nach schöner Kombination hätten allesamt das 1:0 für die Wiener bedeuten können, wenn nicht sogar müssen. So ging man mit einem torlosen Remis in die Pause, das für die Mannschaft von Ernst Baumeister dann doch etwas glücklich war.

Sen erneut Trumpfass

Halbzeit zwei verlief dann weniger chancenreich, trotzdem hatte die Elektra mehr vom Spiel. Gedulden mussten sich die 180 Zuschauer aber bis in Minute 73, denn dann konnte man sich endlich für die Mühen belohnen. Ognjen Sipka profitierte von einem gegnerischen Ballverlust und ging über rechts Richtung gegnerisches Tor. Nach einem guten Haken zog er nach innen, spielte geschickt nach links außen in den Lauf des mitstürmenden Oliver Pranjic und der spielte einen messerscharfen Stanglpass, den Taner Sen nur mehr einschieben musste (73.) - Marchfeld-Keeper Jäger konnte den Einschlag diesmal nicht mehr verhindern. Das 21. Saisontor im 17. Saisonspiel für den 31-Jährigen. Für die Gäste war an diesem Abend in weiterer Folge auch nichts mehr zu holen, zu behäbig war man bei den eigenen vereinzelten Angriffen.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra) über den Auftaktsieg:

"Ein absolut verdienter Sieg. Aufgrund der Leistung und auch aufgrund der Chancenverteilung. Alleine vor der Pause hätten wir schon zwei oder drei Tore machen müssen. Nach der Pause hatten wir dann nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, dafür haben wir die eine reingemacht. In Summe können wir mit dem Auftakt absolut zufrieden sein. Ein wichtiger Erfolg gegen eine gute Mannschaft."

Torfolge: 1:0 Taner Sen (73.)

Die Besten:

TWL Elektra: Taner Sen (ST), Oliver Pranjic (MIT), Ognijen Sipka (MIT)

FC Marchfeld: Fabio Jäger (TW)

MW

