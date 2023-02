4:0 gegen Schlusslicht - Wr. Neustadt bereitet Leader Stripfing nur anfangs Probleme!

Details Sonntag, 26. Februar 2023 10:08

Der Leader der Regionalliga Ost, SV Stripfing, bekam es in der ersten Frühjahrsrunde mit dem Tabellenletzten der Liga, dem 1. Wiener Neustädter SC zu tun und feierte dabei einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg, mit dem man den Abstand auf den ersten Verfolger, TWL Elektra, wieder auf sieben Punkte anwachsen ließ. "Ganz so deutlich wie es das Ergebnis zeigt, war es dann aber doch nicht. Speziell in den ersten 25 Minuten waren wir nicht gut im Spiel", weiß Stripfing-Coach Goran Djuricin nicht nur gutes am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen. Torjäger Pecirep (35.), Gataric (47.) sowie späte Tore von Wessely (80.) und Zubak (84.) sorgten dann aber doch für klare Verhältnisse im Spiel der Gegensätze.

Sax vergibt Gästeführung

Die Gäste begannen gut und wollten früh die Gunst der Stunde nutzen. Stripfing zeigte sich nervös und unkonzentriert, hatte noch nicht jene Dominanz, die man im Herbst ausgestrahlt hatte. Beinahe hätten sich die Jungs von SC-Coach Sargon Duran auch belohnt, Ex-Austrianer Maximilian Sax vergab jedoch aus aussichtsreicher Position das 1:0. Mit dem Lauf der ersten Halbzeit wurde das Spiel der Hausherren aber besser, so konnten auch erste Chancen herausgespielt werden, die jedoch noch vergeben wurden. Bei einem Lattenschuss hatte man außerdem Pech. Knapp 10 Minuten vor der Pause schlug es dann aber im Gästegehäuse ein - Pecirep wurde ideal bedient und musste nur noch trocken einschieben (35.). Mit der Führung ging es auch in die Kabinen.

Klare Sache

Aus der kamen die Gastgeber dann wie die Feuerwehr heraus. Keine 120 Sekunden waren am "Sportplatz Stripfing" gespielt, da stellte Nikola Gataric nach einem schnellen Umschaltspiel auf 2:0 (47.). "Wir haben dann dominiert, trotzdem war das Match noch nicht "gegessen", weil 2:0 ein gefährliches Ergebnis ist." In der Tat musste Stripfing-Goalie Kilian Kretschmer bei einem Schuss sein Können unter Beweis stellen. Spätestens mit dem 3:0, knapp 10 Minuten vor dem Ende, war das Match aber dann zugunsten des Tabellenführers entschieden. Nach einer schnellen Aktion über die rechte Seite, flankte Timo Altersberger an die zweite Stange, Patrick Wessely genau richtig stand (80.). Und nur kurz später erhöhte Petar Zubak nach einem Chip an die Latte auf 4:0 (84.).

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

"Ganz so deutlich wie es das Ergebnis zeigt, war es dann aber doch nicht. Speziell in den ersten 25 Minuten waren wir nicht gut im Spiel, da hat man die Nervosität gemerkt. Das war uns aber nicht neu, weil auch nach der Sommerpause hatten wir in den ersten Spielen solche Phasen. Wir sind dann aber von Minute zu Minute besser geworden und haben dann auch die Tore gemacht. Nur beim Stand von 2:0 hat dann ein wenig die Lockerheit gefehlt, hat unser Torhüter auch die Null gehalten. Zum Schluss haben wir dann alles klar gemacht. Alles in allem ein gelungener Auftakt ins Frühjahr."

Torfolge: 1:0 Darijo Pecirep (35.), 2:0 Nikola Gataric (47.), 3:0 Patrick Wessely (80.), 4:0 Petar Zubak (84.)

Die Besten:

SV Stripfing: Darijo Pecirep (ST), Nikola Gataric (ST)

1. Wiener Neustädter SC: keiner

MW

