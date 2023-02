2:0 gegen Krems - Donaufeld mit starkem Frühjahrsauftakt!

Details Sonntag, 26. Februar 2023 10:41

"Sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Leistung können wir zum Auftakt sehr zufrieden sein. Krems hat eine starke Mannschaft und viele gute Einzelspieler." Für Werner Gössinger, Sportlicher Leiter des SR Donaufeld, war der 2:0-Heimsieg gegen den Kremser SC eine erste Standortbestimmung im Frühjahr. In einer von schwierigen Bodenverhältnissen geprägten Partie, sorgten ein leicht abgefälschter Freistoß von Antonio Babic (9.) und ein schneller Treffer kurz nach Wiederanpfiff durch Fatih Ekinci (47.) für einen wichtigen Heimerfolg. Krems selber musste nach durchwachsener Partie am Ende nach Gelb-Rot für Florian Bauer mit zehn Mann auskommen und hatte so keine Chance mehr auf einen Punktgewinn.

Mit Standard zur Führung

Das Spiel begann so wie es sich ein Großteil der knapp 300 Zuschauer vorgestellt hatten. Freistoß aus zentraler Position und Antonio Babic sorgte mit seinem leicht abgefälschten Treffer für das frühe 1:0 der Mannschaft von Trainer Josef Michorl (9.). Ex-Bundesliga-Goalie Christopher Riegler im Tor der Niederösterreicher hatte keine Abwehrmöglichkeit. "Das war für uns natürlich ein großer Vorteil, so ins Spiel zu starten", merkt Gössinger im Nachtrag an. Krems ließ sich zwar nicht unterkriegen, tat sich aber schwer große Chancen herauszuspielen. Den einen oder anderen gefährlichen Moment konnte die Hintermannschaft der Wiener aber klären. Selber hatten die Hausherren auch noch Möglichkeiten auf weitere Treffer, war in diesen Situationen jedoch zu wenig konsequent.

Blitzstart Spielentscheidung

Eine Vorentscheidung in der Partie war dann unmittelbar nach Wiederanpfiff das 2:0. Erneut war man nach einem Standard erfolgreich. Während Krems den ersten Eckball eines Corner-Doppelpacks der Gastgeber noch klären konnten, schlug der zweite eiskalt ein. An der ersten Stange wurde eine scharf getretene Hereingabe per Kopf an den zweiten Pfosten verlängert und dort stand Fatih Ekinci und musste nur mehr "Danke" sagen (47.). Balsam für die Seele auf der einen Seite, ein Weckruf auf der anderen Seite. Krems tat sich aber auch in weiterer Folge schwer, hatte Mühe auf dem tiefen Platz ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Hohe Bälle auf die großen Spieler, viele Zweikämpfe im Mittelfeld und um die zweiten Bälle waren daher die Folge. Florian Bauer übertrieb es in einem dieser und sah nach Gelb in Halbzeit eins, knapp 20 Minuten vor Schluss Gelb-Rot (73.) - die endgültige Entscheidung. Kurz vor Schluss vergab die Offensive der Donaufelder auch noch die Möglichkeit aufs 3:0 - wäre am Ende aber vermutlich auch zu hoch gewesen.

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Sowohl mit dem Ergebnis als auch mit der Leistung können wir zum Auftakt sehr zufrieden sein. Krems hat eine starke Mannschaft und viele gute Einzelspieler. Der Platz hat nicht viel an spielerischer Qualität zugelassen, kein Wunder also, dass die Treffer nach Standards gefallen sind. Generell war das Spiel von vielen Zweikämpfen geprägt, die die Jungs aber allesamt sehr gut angenommen haben."

Torfolge: 1:0 Antonio Babic (9.-Freistoß), 2:0 Fatih Ekinci (47.)

Gelb-Rot: Florian Bauer (73. - Krems)

Die Besten:

SR Donaufeld: Antonio Babic (ST)

Kremser SC: keiner

MW

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei