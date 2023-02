1:1 in Scheiblingkirchen - Neusiedl-Goalie Otto hält Auswärtspunkt fest!

Details Sonntag, 26. Februar 2023 16:52

"Der Punkt und das Ergebnis gehen absolut in Ordnung. Natürlich müssen wir uns bei Keeper Harald Otto bedanken, der uns als Elfmeterkiller einen Punkt gerettet hat." Für Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/See 1919, war das 1:1 gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth ein gewonnenener Zähler, den Neusiedl-Goalie mit einem abgewehrten Foulelfmeter in der Schlussphase. Zuvor gingen die Gastgeber in Halbzeit eins durch Daniel Ressler in Führung (42.), finden sich Elias Tarzi nach etwas mehr als einer Stunde aber den Ausgleich (62.).

Neusiedl gibt Spiel aus der Hand

Die äußerst schwierigen Platzverhältnisse, Scheiblingkirchen verfügt über keine Rasenheizung, ließen einen geordneten Spielaufbau quasi nicht zu. Die Hausherren überließen den Gästen zunächst den Ball und diese versuchten ihr gewöhnlich gutes Kombinationsspiel aufzuziehen - lediglich, es war kaum möglich. So verlagerten sich beide Mannschaften vorwiegend auf hohe Bälle. Eine erste gute Möglichkeit hatten die Mannen von Trainer Thomas Husar nach etwas mehr als einer halben Stunde, die Matthias Lindner jedoch nicht nutzen konnte. Jubeln sollten die 400 Zuschauer aber vor der Pause doch noch dürfen. Ein kurz abgespielter Freistoß kam zu Daniel Ressler und sein abgefälschter Versuch ließ Harald Otto ohne Abwehrmöglichkeit. Ein Gegentor, dass SC-Trainer Rapp sehr ärgerte: "Wir haben uns da ungeschickt angestellt. Zunächst ein unnötiges Foul begangen und dann beim Freistoß auch noch weggedreht."

Égalité

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel der Gäste wieder besser und zielstrebiger. Es gab aber auch weiterhin kaum Ruhephasen und vor allem eines: nämlich Zweikämpfe. Und davon jede Menge. "Wir haben da sehr häutig unnötige Fouls gemacht. Wenn du weißt, dass der Gegner speziell über Standards kommt, musst du schauen, dass du diese auch größtenteils und so gut es geht verhinderst", stieß Rapp das Abwehrverhalten seiner Jungs des Öfteren sauer auf. Grund zu Jubeln hatte er aber auch noch, nämlich nach etwas mehr als einer Stunde. Nach einem starken Pass von Karim Sallam auf Kapitän Patrick Kienzl, bediente dieser Elias Tarzi und der musste den Ball nur mehr über die Linie drücken (62.).

Elfer-Held Otto

Ein Ausgleich der gegen Ende beinahe noch wertlos wurde, setzte David Strmsek gegen USV-Akteur Timo Etlinger zu sehr seinen Körper ein und er so einen Elfmeter verursachte. Christoph Eisinger legte sich die Kugel auf den Punkt, scheiterte aber an Harald Otto, der die richtige Ecke erriet. So blieb es bei einem am Schluss trotzdem gerechten Remis.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl):

"Der Punkt und das Ergebnis gehen absolut in Ordnung. Natürlich müssen wir uns bei Keeper Harald Otto bedanken, der uns als Elfmeterkiller einen Punkt gerettet hat. Es war heute absolut nicht einfach, zumeist ein Spiel ohne Ruhephasen und mit ganz vielen Zweikämpfen. Die Jungs haben toll gekämpft aber oftmals unnötige Fouls begangen. Wenn du weißt, dass der Gegner speziell über Standards kommt, musst du schauen, dass du diese auch größtenteils und so gut es geht verhinderst. Ein Auftakt ins Frühjahr der aber zufriedenstellend ist."

Torfolge: 1:0 Daniel Ressler (42.), 1:1 Elias Tarzi (62.)

Die Besten:

USV Scheiblingkirchen-Warth: Daniel Ressler (MIT)

SC Neusiedl/See 1919: Patrick Kienzl (MIT), Harald Otto (TW)

