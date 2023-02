0:2 in Leobendorf - Mauerwerk verteilt Gastgeschenke!

Details Sonntag, 26. Februar 2023 17:23

"Wir haben uns für eine wirklich gute Leistung in Halbzeit eins nicht belohnt und nach dem Seitenwechsel einen derart skandalösen Auftritt hingelegt, dass ich mich selber nicht mehr ausgekannt habe." Ilco Naumoski war nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim SV Sparkasse Leobendorf mehr als bedient. Sein FC Mauerwerk war speziell in Halbzeit eins drückend überlegen, zwar ohne richtig großen Möglichkeiten aber mit enorm viel Ballbesitz. Ein aus Sicht von Naumoski klar zu gebender Elfmeter wurde knapp vor der Pause übersehen. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber dann durch Marco Hofer (60.) und Bernhard Hahn (78.) zweimal zu und bescherten den Weinviertlern einen gelungenen Frühjahrsauftakt.

Überlegenheit nicht genützt

Halbzeit eins zeigte ein Bild, dass man zwar vor dem Spiel ein Stück weit so voraussehen konnte, in der Deutlichkeit aber doch überraschend war: Mauerwerk kontrollierte das Spiel nach Belieben und schnürte die Gastgeber in der eigenen Hälfte fast schon dauerhaft ein. Aus diesem Dauerdruck entstanden immer wieder gefährliche Momente, wirkliche Chancen konnten die Jungs von Ilco Naumoski aber eher nur durch Weitschüsse herausholen. Die Abwehr der Gastgeber konnte dem Druck aber gut standhalten und die Fernschüsse vermochte SV-Goalie Lukas Schwaiger zu entschärfen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann aber Aufregung im Leobendorf-Strafraum. Der Ball wurde laut Naumoski von einem Leobendorf-Spieler mit der Hand gespielt, der Schiedsrichter soll dies gesehen, den Tatort aber auf außerhalb des Strafraums verlegt haben. Gepfiffen hatte er aber ohnehin nicht. Mit dem 0:0 ging es in die Pause. Die Gemüter war auf Gästeseite erhitzt.

Leobendorf schlägt eiskalt zu

Die erhitzten Gemüter dürften jedoch einen Bruch im Spiel gebracht haben, denn nach Wiederanpfiff war keine der beiden Mannschaften wiederzuerkennen. Leobendorf hatte war nun deutlich besser im Spiel, Mauerwerk dafür gar nicht mehr. Die Folge war, dass Leobendorf zu Chancen und dann auch zu einem Tor kam. Nach einem schnellen Gegenzug, bei dem kein Mauerwerk-Spieler ein taktisches Foul beging, kam der Ball zu Marco Hofer und der ließ sich nicht zweimal bitten und stellte auf 1:0 (60.). Und auch beim 2:0 missfiel dem Cheftrainer das Abwehrverhalten. Bernhard Hahn gelang aus der Drehung die Vorentscheidung (78.). Auch die Einwechslungen änderten nichts mehr am Ergebnis.

Ilco Naumoski (Trainer FC Mauerwerk):

"Was soll ich sagen? Halbzeit eins haben wir Leobendorf quasi keine Luft zum Atmen gelassen, hatten wohl knapp 80% Ballbesitz. Vor der Pause wurde uns dann ganz klar ein Elfmeter gestohlen, keine Ahnung wie man den nicht geben konnte. Und was dann nach dem Seitenwechsel passiert ist, kann ich mir sowieso nicht erklären. Wir haben einen derart skandalösen Auftritt hingelegt, dass ich mich selber nicht mehr ausgekannt habe. Beim ersten Gegentor musst du das taktische Foul ziehen. Auch beim zweiten haben wir uns nicht geschickt angestellt. Und am Ende haben uns auch die Einwechslungen nicht geholfen. Ein gebrauchter Tag, den wir so akzeptieren müssen. Ich möchte Leobendorf aber zum Sieg gratulieren, weil sie taktisch sehr gut eingestellt waren."

Torfolge: 1:0 Marco Hofer (60.), 2:0 Bernhard Hahn (78.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Bernhard Hahn (ST), Marco Hofer (ST)

FC Mauerwerk: Issiaka Ouedraogo (ST)

MW

