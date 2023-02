Burgenland-Rugby-Derby endet 1:1!

Details Sonntag, 26. Februar 2023 18:05

"Das waren 90 Minuten Kampfpartie, weil Fußballspielen auf diesem Untergrund so gut wie nicht möglich war." Für Denis Kulovits, Co-Trainer des ASV Draßburg, war das Derby gegen den ASV Siegendorf keine schöne, aufgrund des 1:1 (1:1) aber enorm wichtige Partie. Die Gastgeber, die sich im Winter mit nicht weniger als zehn Neuzugängen, darunter auch Ex-Bundesligaspieler Dominik Wydra verstärkten, konnten am Ende sogar von Glück reden, nicht verloren zuhaben. Das 0:1 durch Can Alak per Strafstoß (19.), konnte Jovan Koprivica (42.) noch vor der Pause ausgleichen. Den Matchball für die Gäste vergab Nikolic kurz vor Spielende.

Siegendorf trifft vom Punkt

Wie die gesamten 90 Minuten war auch die Anfangsphase geprägt von hohen Bällen und unzähligen Zweikämpfen. "Auf dem Platz war im Großen und Ganzen eigentlich kein Fußballspiel möglich. Das waren 90 Minuten Rugby", waren sich die Zuschauer und alle Beteiligten einig. Mehr vom Spiel hatten vor der Pause die Gastgeber, die sich mehr Ballbesitz erkämpfen konnten. Einem Missgeschick in der Draßburg-Hintermannschaft folgte das 1:0. Alexander Sinabel stellte seinen Gegenspieler im eigenen Strafrau, drängte ihn eigentlich weg vom Tor, stellte ihm dann aber doch das Bein. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig als Elfmeter zu geben. Den versenkte Can Alak sicher zur Führung für die Mannschaft von Trainer Marek Kausich (19.). Kurz vor der Pause gelang den Gästen aber der Ausgleich. Mit einem schönen Treffer gelang Jovan Koprivica das 1:1 zu einem wichtigen Zeitpunkt (42.).

Gäste näher am Sieg

Halbzeit zwei zeigte Draßburg dann jene Qualität, die es im Herbst oftmals zeigte und auf Platz 7 in der Tabelle brachte. Man war aktiver und hatte gute Möglichkeiten. Einen Schuss eines Draßburg-Spielers konnte Sebastian Gessl zunächst abwehren, der Nachschuss war im Tor - jedoch hatte der Schiedsrichter etwas dagegen, er zeigte zur Verwunderung aller Abseits. Trotzdem hatte Draßburg noch die Möglichkeit auf den Sieg. Stürmer Marko Nikolic lief in der Schlussminute alleine auf Gessl zu, ließ die Chance aber liegen. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Denis Kulovits (Co-Trainer ASV Draßburg):

"Auf dem Platz war im Großen und Ganzen eigentlich kein Fußballspiel möglich. Das waren 90 Minuten Rugby. In Halbzeit eins hatte Siegendorf mehr vom Spiel, Halbzeit zwei dann wir. Aufgrund der Großchancen hätten wir gewinnen können, vor dem Match dachten alle Siegendorf wird klar gewinnen. So gesehen nehmen wir den Punkt jetzt natürlich gerne."

Torfolge: 1:0 Can Alak (19.-Elfmeter), 1:1 Jovan Koprivica (42.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Sebastian Gessl (TW), Can Alak (ST)

ASV Draßburg: Jovan Koprivica (ST)

