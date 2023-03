3:0 in Wiener Neustadt - Traiskirchen zeigt Vorbereitungsform!

Details Samstag, 04. März 2023 11:15

Der FCM Flyeralarm Traiskirchen feierte Freitagabend im Rahmen der 18. Runde der Regionalliga Ost einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC. Für die Mannen von Trainer Hans Kleer bedeutete der Erfolg den sechsten in den bisherigen sechs Begegnungen. Nach dem etwas glücklichen 0:0 in der Vorwoche gegen den Wiener Sport-Club, zeigten die Traiskirchner jene Form, die sie schon in der Vorbereitung zu beobachten war. Nach anfänglichen Schwierigkeiten überrollte man die Hausherren in Halbzeit eins und fixierte noch vor der Pause den Endstand.

Wiener Neustadt erneut nur anfangs gefährlich

Wie schon bei der klaren 0:4-Auswärtspleite beim SV Stripfing hatte die Truppe von SC-Trainer Sargon Duran nur in der Anfangsphase das Potential mitzuhalten. Gegen defensiv agierende Gäste, kam das Schlusslicht in den ersten Minuten zu guten Möglichkeiten. Nach einem Eckball scheiterte Pascal Petlach per Kopf an der Außenstange. Dominik Rotter mit einem Schuss und Arbnor Prenqui mit einem schnellen Gegenzug waren ebenfalls nicht erfolgreich. Für Traiskirchen ein Warnschuss, musste man nun mehr fürs Spiel tun und das passierte auch.

Einbahnstraßenfußball

Kleer wies seine Jungs nun an aktiver zu spielen und relativ schnell wurde das auch belohnt. Isuf Ajradini bekam einen perfekten Lochpass und behielt im Eins-gegen-Eins mit Wiener Neustadt-Goalie Martin Kraus die Oberhand (17.). Der Auftakt zu einer dominanten halben Stunde bis zur Pause. Nach einer halben Stunde legte Deniss Stradins nach, traf per Kopf nach Flanke zum 2:0 (31.). Vor dem 3:0 ließ Marc Helleparth einen Gegenspiel im Dribbling stehen, spielte scharf in die Mitte wo Patrick Haas nur mehr Danke sagen musste (42.). Schon zuvor hatte man Möglichkeiten auf das 3:0 oder 4:0. Wiener Neustadt hatte in der Phase quasi keine Chance.

Höheren Sieg vergeben

Halbzeit zwei änderte dann nichts am Ergebnis, das Spiel sah aber aus Sicht der Gastgeber besser aus. Intensiver in den Zweikämpfen, konnte man das Kombinationsspiel der Gäste nun öfters einmal stören. Selber wurde man nicht gefährlich, musste man sich am Ende für die fehlende Konsequenz der Traiskirchner im Abschluss bedanken, die noch Möglichkeiten auf einen Kantersieg hatten.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Das Ergebnis spiegelt den Verlauf und das Spiel wider. Wir hatten nur anfangs Probleme aber im Vergleich zu unserem Platz ist jener in Wiener Neustadt schon ein Teppich und da konnten wir dann auch unser Spiel deutlich besser aufziehen, die Form der Vorbereitung zeigen. Die Tore waren sehr stark herausgespielt. Nach der Pause haben wir dann einen höheren Sieg vergeben."

Torfolge: 0:1 Isuf Ajradini (17.), 0:2 Deniss Stradins (31.), 0:3 Patrick Haas (42.)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

FCM Traiskirchen: Isuf Ajradini (ST), Deniss Stradins (MIT), Patrick Haas (MIT)

MW

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei