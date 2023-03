Von 0:3 auf 3:3 - Scheiblingkirchen schafft Sensationsremis gegen Draßburg!

Details Sonntag, 05. März 2023 15:55

Mit einem unglaublichen 3:3-Remis nach 0:3-Rückstand ging das Duell zwischen dem ASV Draßburg und dem USV Scheiblingkirchen-Warth gestern Nachmittag zu Ende. In einer Partie, deren Spielphasen unterschiedlicher nicht hätten sein können, hatten zunächst die Gastgeber das Heft in der Hand. Für die Treffer bei den Jungs von Trainer Michael Porics sorgten Salko Mujanovic (34.), Florian Krutzler (60.) und Marko Nikolic per Strafstoß (62.). Am Ende sollte es nicht zum Heimsieg reichen, weil Scheiblingkirchen durch Doppelpacker Michael Steiner (63., 90.) und Matthias Lindner (71.) noch das Remis herausholte.

Chancen für Gäste - Tor für Gastgeber

Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, die besseren aber die Gäste. Bei Schussversuchen rettete Draßburg-Goalie Christopher Stadler mit tollen Paraden. Einmal wehrte er einen Schuss seitlich ab und einmal flog er Richtung Kreuzeck um den Ball abzuwehren. Auf der Gegenseite war Florian Kaltenböck beim ersten richtig nennenswerten Angriff von Draßburg aber chancenlos. Salko Mujanovic nutzte eine Unkonzentriertheit von Scheiblingkirchen und sorgte nach einer halben Stunde für das 1:0 (34.).

Draßburg vermeintlich auf Siegerstraße

Komfortabler wurde der Vorsprung dann nach der Pause. Zunächst traf Florian Kutzler (60.), wenig später entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Draßburg, obwohl das Foulspiel eigentlich außerhalb passierte. Marko Nikolic ließ sich trotzdem nicht zweimal bitten und stellte auf 3:0 (62.). Man befand sich quasi auf der Siegerstraße, die jedoch keine Garantie war.

Unglaubliches Comeback

Es dauerte jedoch keine 60 Sekunden bis die Hoffnung wieder ein wenig auf die Betreuerbank der Gäste zurückkam. Nach einem schnellen Angriff über die Seite kam ein scharfer Stanglpass in die Mitte und dort sagte Michael Steiner erstmals Danke und verkürzte auf 1:3 (63.). Der Auftakt einer Aufholjagd. Keine 10 Minuten später stand es 2:3. Matthias Lindner schloss einen guten Angriff ins lange Eck ab (71.). Draßburg versuchte den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, hatte Kontermöglichkeiten, die aber nichts einbrachten und fing sich in letzter Minute noch den Ausgleich. Nach einem Corner stand Michael Steiner genau richtig und brachte den Ball zum 3:3 im Tor unter - das Comeback war geglückt.

Ing. Manfred Sperhansl (Sportlicher Leiter USV Scheiblingkirchen-Warth):

"Wenn du 3:3 nach 0:3 spielst, kannst du natürlich nur zufrieden sein. Wir waren auch vor dem ersten Gegentor besser bzw. hatten die besseren Möglichkeiten. Bei den Gegentoren haben wir uns aber nicht gut angestellt und auch die Schiedsrichterentscheidungen waren ein wenig seltsam. Die Art und Weise wie die Jungs daran zurückgekommen sind, war aber richtig stark."

Torfolge: 1:0 Salko Mujanovic (34.), 2:0 Florian Kutzler (60.), 3:0 Marko Nikolic (62. - Strafstoß), 3:1 Michael Steiner (63.), 3:2 Matthias Lindner (71.), 3:3 Michael Steiner (90.)

Die Besten:

ASV Draßburg: Marko Nikolic, Salko Mujanovic

USV Scheiblingkirchen-Warth: Michael Steiner

