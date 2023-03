1:0 gegen Neusiedl - Traiskirchen krönt dominante Leistung!

Details Samstag, 11. März 2023 11:35

"Es war wohl eine der dominantesten Halbzeiten seit wir hier in Traiskirchen arbeiten." Für Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, war speziell die erste Halbzeit beim 1:0-Heimsieg gegen den SC Neusiedl/See 1919 nahe an der Perfektion. "Wir haben es nur verpasst die Tore zu machen", wusste er aber um das "Aber". Für den entscheidenden Treffer sorgte der nur wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Samuel Oppong. Wehrmutstropfen: Michael Welkovits verletzte sich in einer Aktion wohl schwer am Knie, musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Neusiedl konnte seinerseits nicht an der starken Leistung bei der Überraschung gegen Stripfing anschließen.

Nur in eine Richtung

Die Elf von Trainer Hans Kleer brauchte nur wenige Minuten um das Ruder an sich zu reißen. Dann aber übernahm man das Kommando und ließ den Gästen so gut wie keine Ballbesitzphasen mehr. Außerdem erspielte man sich in den ersten 45 Minuten einige große Möglichkeiten. Isuf Ajradini scheiterte im Eins-gegen-Eins an Neusiedl-Goalie Harald Otto, der in Halbzeit eins erneut über sich hinauswuchs. Wenig später war es erneut die Solospitze der Gäste, deren Schuss Otto mit einer Glanzparade um die Stange drehte. Neusiedl versuchte sein Glück mit langen Bällen, die in Halbzeit eins aber so gut wie gar keine Gefahr entstehen ließen. Auf der Gegenseite musste man sich bei Torhüter Otto und teilweise dem Unvermögen der Gastgeber bedanken, die immer wieder gute Chancen liegen ließen. So auch Helleparth, der sich jedoch den Ball zu weit vorlegte und im Neuseidl-Schlussmann seinen Meister fand. Deniss Stradins knallte die Kugel dann auch noch freistehend über das Gästetor und so blieb es beim, für Traiskirchen unbefriedigenden und für Neusiedl glücklichen, 0:0.

Auf Schock folgt Goldtor

Neusiedl nahm sich für die zweite Halbzeit mehr Aktivität und Engagement vor, Traiskirchen wollte seine sich bietenden Möglichkeiten nutzen. Doch diese Gedankenspiele verschwanden aus den Köpfen der 22 Akteure und der Betreuerteams unmittelbar nach Wiederanpfiff. Traiskirchen-Spieler Michael Welkoits verdrehte sich bei einer Aktion im Mittelfeld unglücklich das Knie und wurde mit der Verdacht auf Kreuzbandriss ins Spital gebracht. Für ihn kam Marvin Trost und Samuel Oppong ersetzte den im Abschluss glücklosen Marc Helleparth. Und gerade dieser Samuel Oppong sollte nach dem Verletzungsdrama um Welkovits für die Erleichterung der Kleer-Elf sorgen. Der 24-jährige Ex-Rapid II-Spieler kam im Strafraum an den Ball und drehte ihn mit viel Gefühl und via Innenstange zum 1:0 ins Kreuzeck (53.). Wenig später hätte Ajradini erhöhen können, lupfte den Ball aber über Tormann und Tor.

Neusiedl mit Flucht nach vorne

Und in der Tat läutete dies eine muntere Schlussphase ein, denn Neusiedl erkannte nun, dass es Zeit wurde mehr fürs Spiel zu machen. Kienzl hatte bei einem Kopfball und einem Freistoß an die Oberlatte der Kante Pech. Außerdem rettete das eine oder andere Mal FCM-Torhüter Dmitrovic. In der Nachspielzeit gab es noch Elfer-Alarm im Heim-Strafraum, doch der wurde umgehend vom Schiedsrichter abgewunken. So blieb es beim knapp 1:0.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Es war wohl eine der dominantesten Halbzeiten seit wir hier in Traiskirchen arbeiten. Wir hatten richtig viele Tormöglichkeiten in Halbzeit eins, nur leider konnten wir uns nicht dafür belohnen. Das waren schon 1000 %ige Chancen, alleine dreimal alleine vorm Tor. Nach der Pause wurde Neusiedl robuster und auch aktiver, wir hatten aber dann doch die eine Möglichkeit, die wir genutzt haben. Leider hat sich Welkovits am Knie verletzt, es schaut nicht so gut aus. Wichtig ist aber, dass wir erneut zu Null gespielt haben. Die kompakte Defensive ist wichtig aber in der Offensive müssen wir zulegen."

Torfolge: 1:0 Samuel Oppong (53.)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Samuel Oppong (ST), Marc Helleparth (MIT)

SC Neusiedl/See 1919: Harald Otto (TW)

