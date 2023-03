1:0 gegen Wiener Sport-Club - Konrad sichert Leobendorf wichtigen Heim-Dreier!

Details Sonntag, 12. März 2023 16:36

"Es war eine, aufgrund des Platzes, sehr kampfbetonte Partie zweier Mannschaften die Offensivfußball zeigen wollten und dann hat eben jene gewonnen, die das erste Tor geschossen hat." Für Sascha Laschet, Trainer des SV Sparkasse Leobendorf, war der 1:0-Heimsieg gegen den Wiener Sport-Club, zum einen ein wichtiger und gleichzeitig ein verdienter Erfolg. Man hatte in den 90 Minuten mehr vom Spiel und konnte sich dann in der Schlussphase für eine engagierte Leistung mit dem Siegtreffer durch Kapitän Mario Konrad (80.-Elfmeter) belohnen.

Dominante Halbzeit ohne Tore

Der Fußballplatz unter der Burg Kreuzenstein hat, wie so viele Plätze um die Jahreszeit, definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Leobendorf hatte mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen, konnte diese aber in Halbzeit eins nicht nutzen. Mit Schüssen aus der Distanz und guten Kombinationen kam man dem Führungstreffer nahe. "Da hätten wir uns zumindest mit einem Tor belohnen müssen", so Laschet. Die Gäste aus Wien kamen selten gefährlich vors Tor der Heimischen und waren dann zur Pause mit dem 0:0 auch zufrieden.

Konrad schlägt spät zu

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste anfangs mehr vom Spiel, bei einem Lattentreffer Pech. Leobendorf hingegen nutzte seine sich bietenden Kontermöglichkeiten nicht gut genug. Knapp 10 Minuten vor dem Ende segelte dann eine Flanke in den Strafraum der Gäste und dort wurde Fabian Hauer regelwidrig gelegt. Mario Konrad schnappte sich die Kugel und knallte sie unhaltbar unter die Latte (80.). WSC-Goalie Prögelhof hatte zwar die Ecke aber trotzdem keine Chance. Im Anschluss wären sogar noch mehr Treffer möglich gewesen, Leobendorf ließ die Chancen aber liegen. Die Mannschaft von WSC-Trainer Robert Weinstabl dagegen warf alles nach vorne, kam aber zu keiner nennenswerten Ausgleichschance mehr.

Sascha Laschet (Trainer SV Sparkasse Leobendorf):

Torfolge: 1:0 Mario Konrad (80.-Elfmeter)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Mario Konrad (ST)

Wiener Sport-Club: -

MW

