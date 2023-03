Tabellenführer zurück - Stripfing zeigt gegen Draßburg Muskeln!

Details Samstag, 18. März 2023 08:03

"Wir haben den Spielern im Training klar gemacht, dass es für niemanden eine Stammplatzgarantie und sich jeder voll reinhängen muss." Goran Djuricin fand während der Woche deutliche Worte an seine Spieler, die sich diese beim 4:0 des SV Stripfing beim ASV Draßburg auch zu Herzen nahmen. Punkto Aggressivität und Spielwitz kein Vergleich zu den beiden Vorrunden. Außerdem stand wieder die Null. Nach Treffern von Christian Gartner (8.), Darijo Pecirep (21.) vor und abermals Pecirep (51.) sowie Nikola Gataric nach der Pause, baute man die Tabellenführung wieder auf drei Zähler aus, da der Tabellenzweite TWL Elektra beim Wiener Sport-Club über ein 0:0 nicht hinauskam.

Herr der Lage

"Wenn du eine so starke Offensive hast und dein Spiel entsprechend anlegst, musst du in der Defensive vor allem beim Pressing, sehr aggressiv sein. Das hat heute von Beginn an geklappt", freute sich Gogo Djuricin über den Auftritt seiner Jungs. Tatsächlich ließ man von Beginn an wenig bis keine Zweifel aufkommen, wer das Match als Sieger beenden wollte. Früh bediente Daniel Markl Mitspieler Christian Gartner im Rückraum und der konnte seelenruhig auf 1:0 stellen (8.). Stripfing attackierte in weiterer Folge früh, ließ Draßburg so gut wie keine Zeit zum atmen. Die wussten sich nur mit hohen Bällen in die Spitze zu helfen, die jedoch kaum Gefahr erzeugten, denn auch die zweiten Bälle gehörten meist den Gästen aus Niederösterreich. Nach etwas mehr als 20 Minuten folgte schon eine kleine Vorentscheidung. Darijo Pecirep wurde knapp außerhalb des Strafraums ideal freigespielt, nachdem Draßburg Probleme hatte zu klären, und zirkelte die Kugel aus dem Stand ins Eck (21.). Danach blieb man spielbestimmend, hatte auch noch Möglichkeiten, konnte bis zur Pause aber nicht mehr nachlegen.

Weiter aggressiv aber weniger Spielanteile

"Wir haben uns für die zweite Halbzeit vorgenommen, weiterhin aggressiv zu bleiben, Draßburg aber etwas mehr den Ball und sie kommen zu lassen." Die Taktik ging auf, auch weiß die Hausherren an diesem Abend gegen die Offensivpower der Gäste wenig bis keine Chance hatten. Pecirep, der einen Doppelpack schnüren durfte, wurde ideal von Sturmkollegen Nikola Gataric bedient und musste nur mehr einschieben (51.). Dieser durfte dann eine knappe Viertelstunde später selber jubeln, als er von Simon Furtlehner bedient wurde und den Schlusspunkt zum 4:0 setzte (68.).

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

"Wir haben den Spielern im Training klar gemacht, dass es für niemanden eine Stammplatzgarantie und sich jeder voll reinhängen muss. Wenn du eine so starke Offensive hast und dein Spiel entsprechend anlegst, musst du in der Defensive vor allem beim Pressing, sehr aggressiv sein. Das hat heute von Beginn an geklappt. Die Tore waren super herausgespielt und das Auftreten war so wie ich mir das vorstelle. Wir haben uns für die zweite Halbzeit vorgenommen, weiterhin aggressiv zu bleiben, Draßburg aber etwas mehr den Ball und sie kommen zu lassen. Engagement und Wille waren auch in den letzten Spielen in Ordnung, diesmal war auch wieder der Spielwitz vorhanden. Tolle Vorstellung der Jungs."

Torfolge: 0:1 Christian Gartner (8.), 0:2 Darijo Pecirep (21.), 0:3 Darijo Pecirep (51.), 0:4 Nikola Gataric (68.)

Die Besten:

ASV Draßburg: -

SV Stripfing: Nikola Gataric (ST), Darijo Pecirep (ST), Simon Furtlehner (MIT)

MW

