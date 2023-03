2:2 in Mannsdorf - Polster-Elf verpasst Sieg erneut!

Details Samstag, 18. März 2023 09:10

"Wir haben uns gut verkauft, sehr stark dagegen gehalten, sind aber leider noch nicht reif genug, das Ergebnis dann auch über die Zeit zu bringen und den Sieg einzufahren." Für Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria war das 2:2 beim FC Marchfeld Donauauen, ebenso wie für dessen Cheftrainer Toni Polster, enttäuschend und aufmunternd zugleich. Man bewies während der Partie, dass man auch gegen spielstarke Teams absolut mithalten könne, musste dann aber in der absoluten Schlussphase einen unnötigen Ausgleichstreffer hinnehmen. Zuvor waren die Wiener zweimal in Führun gegangen.

Abtasten

Von beiden war der Beginn kein spielerischer Genuss. Sowohl die Mannschaft von Trainer Ernst Baumeister, als auch jene von Toni Polster, beschränkten sich auf Abwarten und "schauen was der Gegner macht. Wir wollten auf keinen Fall einen frühen Gegentreffer kassieren und das ist auch gelungen", erklärt Castek die Taktik im Nachhinein. Mit Fortdauer der Partie kamen die Gäste aber besser ins Spiel. Nachdem man kurze Zeit mit zwei Mann weniger auskommen musste, Justin Mwatero wurde nach einem Zusammenstoß verarztet und Zoran Mihailovic musste nach Schiedsrichteranweisung seine Radlerhose wechseln, kam man zum Führungstreffer. Ein Freistoß von Roman Yalovenko fand den Kopf von Goalgetter Bough Kevin Guy Roland Bangai und der stellte auf 1:0 (37.). Kurz danach hätten die Wiener nach einer Balleroberung im Mittelfeld im Konter nachlegen können, vergaben aber in aussichtsreicher Positon ein Überzahlspiel. Mit der Gäste-Führung ging es in die Kabinen.

Baumeister-Elf kommt zurück

Gleich drei Wechsel vollzog Baumeister in der Halbzeit um seiner Mannschaft mehr Leben einzuhauchen. Das sollte sich auch bezahlt machen, denn die ins Spiel gekommenen Meister, Baur und Sagmeister brachten deutlich mehr Schwung ins Match. SC-Goalie Arnberger musste sich beweisen, war beim Ausgleich nach einer knappen Stunde durch Daniel Sudar, der ideal von Max Entrup bedient wurde, aber machtlos (65.). "Wir haben davor schon wieder agiert, als hätten wir Angst zu gewinnen", monierte Castek.

Sieg verspielt

Doch kaum war der Ausgleich gefallen, fanden die Wiener wieder zu ihrem Spiel. Roman Yavolenko traf nach einem schnellen Gegenzug und nach Vorlage von Gustavo Eduardo Castilho Silva zur erneuten Führung (79.). Dieses Ergebnis konnte man in weiterer Folge gut verteidigen, sah alles nach einem wichtigen Auswärtssieg aus. Doch der FCM kam nach einem Freistoß von der Seite durch Raul Baur noch zum 2:2 (90.).

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria):

"Wir haben uns gut verkauft, sehr stark dagegen gehalten, sind aber leider noch nicht reif genug, das Ergebnis dann auch über die Zeit zu bringen und den Sieg einzufahren. Der Auftritt macht aber Mut für die nächsten Spiele. Jetzt wartet Mauerwerk auf uns, das auch keinen idealen Start ins Frühjahr hatte. Das wird mindestens ebenso schwer."

Torfolge: 0:1 Bough Kevin Guy Roland Bangai )37.), 1:1 Daniel Sudar (65.), 1:2 Roman Yalovenko (79.), 2:2 Raul Baur (90.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Daniel Sudar (MIT), Raul Baur (MIT)

SC Wiener Viktoria: Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST), Roman Yalovenko (MIT)

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei