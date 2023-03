5:0 nach 45 Minuten - Siegendorf watscht Mauerwerk auswärts 5:2 ab!

Details Samstag, 18. März 2023 11:17

"Im Gegensatz zu den bisherigen zwei Spielen, haben wir uns diesmal für unsere Mühen belohnen können und hatten Spielverlauf und -glück ganz klar auf unserer Seite." Der erste Sieg von Kurt Jusits als Trainer des ASV Siegendorf, schmeckte nach zwei enttäuschenden Ergebnissen gegen den FC Marchfeld und zuvor beim SC Wiener Viktoria, schmeckte umso besser. 5:2 beim FC Mauerwerk, das auch die dritte Frühjahrspartie verlor, stand am Ende auf der Anzeigetafel. Bereits zur Pause führte man mit 5:0, nachdem in den 45 Minuten zuvor so gut wie alles aufging. Damit reduzierte man den Rückstand auf Krems auf zwei Zähler, wobei die Niederösterreicher dieses Wochenende spielfrei sind.

Traumstart

Mauerwerk wusste gar nicht wie ihm geschah, stand es nach nicht einmal fünf Minuten doch schon 2:0 für die Gäste aus dem Burgenland. Zunächst spielte man einen feinen Gegenzug über mehrere Stationen und nach Querpass, musste Oliver Bacher nur mehr abschließen (3.). Kurz darauf erhöhte Eleoenai Tompte ähnlich auf 2:0 (5.). In dieser Tonart ging es weiter. Sehr konzentriert und taktisch diszipliniert ließ die Jusits-Elf jener von Mauerwerk-Trainer Ilco Naumoski keine Chance. Nach etwas mehr als einer halben Stunde half dann auch noch der Gegner mit. Nach einem direkten Eckball, der an Freund und Feind vorbeiging, bugsierte Milos Ozegovic die Kugel ins eigene Tor (37.). Philipp Schmiedl (40.) und Ondrej Stursa (45.+2) erhöhten dann vor der Pause sogar noch auf 5:0. Eine unglaubliche erste Halbzeit - die 101 Zuschauer am FavAC-Platz trauten ihren Augen nicht.

Späte Ergebniskosmetik

Halbzeit zwei sahen diese Zuschauer dann ein etwas anderes Spiel. Jusits nahm den angeschlagenen Tompte und Zeco aus dem Spiel, was den Spielfluss ein wenig dämpfte. Naumoski reagierte ebenfalls und wollte mit einem Dreifachwechsel nochmal Schwung in ein schon verlorenes Spiel reinbringen. Die Gäste hätten aber weitere Tore machen können, hatten auch nach der Pause die besseren Chancen. Die Tore machten aber nur mehr die Hausherren. Oguzhan Özlesen mit einem Doppelpack (77., 90.+2) konnte aber nur mehr Ergebniskosmetik betreiben und an der dritten Niederlage im dritten Frühjahrsspiel nichts mehr ändern.

Kurt Jusits (Trainer ASV Siegendorf):

Torfolge: 0:1 Oliver Bacher (3.), 0:2 Eleoenai Tompte (5.), 0:3 Milos Ozegovic (37.-ET), 0:4 Philipp Schmiedl (40.), 0:5 Ondrej Stursa (45.+2), 1:5 Oguzhan Özlesen (77.), 2:5 Oguzhan Özlesen (90.+2)

Die Besten:

FC Mauerwerk Immo: -

ASV Siegendorf: Eleoenai Tompte (ST), Oliver Bacher (MIT), Ondrej Stursa (ST)

MW

