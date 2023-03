Defensive Köpfe bringen Baumeister-Elf Heimsieg gegen Draßburg!

Details Samstag, 25. März 2023 08:40

"In den ersten 20 Minuten haben wir noch gebraucht um ins Spiel zu kommen, dann hat das Werkl aber zu laufen begonnen." Lediglich in der Anfangsphase des Spiels gegen den ASV Draßburg musste sich FC Marchfeld-Coach Ernst Baumeister gedulden ehe seine Jungs dann doch das Kommando übernahmen. Am Ende entschieden zwei Tore nach Freistößen von Lovric und Baur, sowie ein Treffer durch Goalgetter Maximilian Entrup entschieden schließlich das Duell gegen die Burgenländer, die ledglich zum Anschlusstreffer durch Tomislav Ivanovic kamen.

Etwas Eingewöhnungsphase

Der Ballbesitzanteil passte zwar auch in der Anfangsphase, wirklich Zugriff auf die Partie hatten die Mannen von Trainer Baumeister aber zunächst nicht. "Die ersten 20 Minuten haben wir gebraucht um ins Spiel zu kommen", stellte er auch von der Seitenlinie fest. Draßburg versuchte sein Glück mit hohen Bällen in die forderen Reihen, kam damit aber eigentlich nicht zu Erfolg. Die Gastgeber wurden aber ebenfalls lange nicht gefährlich, erst in der Schlussphase von Halbzeit eins. Da schlug man dann aber eiskalt zu. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, müssen eben Standards herhalten, dachten sich die Marchfelder und nutzten einen solchen zum 1:0. Ein Bajrami-Freistoß von links fand Verteidiger Francesco Lovric und der hatte keine Mühe mehr das Leder ins Gehäuse zu befördern (40.).

Wieder über Standards

Dass die Führung den Hausherren gut tat, sah man dann in Halbzeit zwei, als man nun deutlich besser im Spiel und auch gefährlicher war. Doch erneut war es ein Standard, der zum Erfolg führte. Bajrami zeigte wieder wieviel Gefühl er in seinem Fuß hat, trat auch diesen Freistoß, diesmal von der anderen Seite und ermöglichte Raul Baur, der unbedrängt einköpfen konnte, das 2:0 (51.). Zuvor war in der Halbzeit Max Entrup, der nach einer Erkrankung nicht trainieren konnte, ins Spiel gekommen. Und wie es ein Torjäger eben macht, stellte er sich unmittelbar nach seiner Einwechslung mit einem Treffer vor. Nach einem langen Ball aus den eigenen Reihen von Bolland, kam der Ball zu Entrup und der überlupfte Draßburg-Goalie Stadler (54.).

Gegentreffer ärgert Baumeister

Danach hatte man Möglichkeiten die Partie und den Spielstand noch deutlicher zu gestalten, ließ diese aber aus. Und so kamen die Gäste nach einem einfachen Ballverlust der Marchfelder im Mittelfeld noch zum Anschlusstreffer durch Tomislav Ivanovic, was Baumeister sehr ärgerte (63.). "Danach haben wir den Faden verloren aber in Wirklichkeit keine gefährliche Situation mehr zugelassen", konnte er am Ende trotzdem zufrieden bilanzieren.

Ernst Baumeister (Trainer FC Marchfeld Donauauen):

"In den ersten 20 Minuten haben wir noch gebraucht um ins Spiel zu kommen, dann hat das Werkl aber zu laufen begonnen. Mit den Toren nach Standards haben wir uns das Leben dann natürlich erleichtert aber nach dem 3:0 hätten wir noch Möglichkeiten auf weitere Tore gehabt aber anstatt die zu nutzen, machen wir einen Fehler und bekommen ein unnötiges Gegentor. Das hat mich schon geärgert. Die Reaktion auf das Match letzte Woche war aber in Ordnung und somit können wir auch zufrieden sein."

Torfolge: 1:0 Francesco Lovric (40.), 2:0 Raul Baur (51.), 3:0 Max Entrup (54.), 3:1 Tomislav Ivanovic (63.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Eldis Bajrami (MIT), Francesco Lovric (VT)

ASV Draßburg: -

