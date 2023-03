Weiter im Vormarsch - Donaufeld lässt Scheiblingkirchen keine Chance!

Details Sonntag, 26. März 2023 16:41

"Glückwunsch an die Mannschaft zu einer unglaublichen ersten Halbzeit, in der sie ihr volles Können gezeigt hat." Werner Gössinger, Sportchef des SR Donaufeld, war nach der 3:0-Gala seiner Mannschaft gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth begeistert, wie seine Mannschaft die Niederösterreicher speziell vor der Pause dominierte. Vor der Pause war Manuel Wolf erfolgreich (27.), nach dem Seitenwechsel legte Felix Orgolitsch mit einem Doppelpack (62., 81.) noch Treffer obendrauf und ließ klar unterlegene Gäste aus Scheiblingkirchen punktelos nach Hause fahren.

Pure Dominanz

Das Spiel begann mit einer sehr druckvollen Heimmannschaft, die sich früh erste Möglichkeiten herausspielte und früh auf 1:0 hätte stellen können. "Wir hätten vor dem Tor schon zwei oder drei Tore machen müssen, hatten perfekte Möglichkeiten dazu", sah Gössinger seine klar überlegene Truppe. USV-Goalie Florian Kaltenböck bewies in diesen Situationen aber seine unglaublichen Reflexe. Chancenlos war er dann nach einer knappen halben Stunde, als Manuel Wolf nach Doppelpass mit Felix Orgolitsch auf 1:0 stellte (27.). Kurz zuvor hätte Antonio Babic aus drei Metern eigentlich schon die Führung für Donaufeld machen müssen, doch auch da war Kaltenböck mit einer genialen Fußabwehr Sieger.

Sieg eingetütet

Nach dem Seitenwechsel änderten die Gäste nach Anweisung von Trainer Christoph Knaller die Herangehensweise. Man agierte und attackierte nun aggressiver und war auch in den Zweikämpfe präsenter. "Das hat unseren Rhythmus ein wenig gebrochen", stellte Gössinger fest. Der Unterschied war jedoch, dass man nun aus den weniger sich bietenden Möglichkeiten mehr Tore machte. Nach einer Stunde legte man nach. Nach einem Schuss von der Seite, den Kaltenböck nur kurz abwehren konnte, war Felix Orgolitsch per Nachschuss zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (62.). Zwischenzeitlich musste SR-Torwart Nick Giuliani einen Schuss parieren. Ansonsten stand die Defensive der Gastgeber sicher und ließ nicht wirklich gefährliche Momente zu. In der Schlussphase traf dann Orgolitsch sogar noch ein zweites Mal (81.)

Donaufeld-Coach Josef Michorl hatte allen Grund zufrieden zu sein

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Glückwunsch an die Mannschaft zu einer unglaublichen ersten Halbzeit, in der sie ihr volles Können gezeigt hat. Derart dominant habe ich uns noch nicht gesehen. Da war nur die Chancenverwertung ausbaufähig. Nach der Pause haben wir dann gegen das aggressivere Verhalten von Scheiblingkirchen dagegenhalten müssen, was uns ein wenig die Spieldynamik gekostet hat. Trotzdem haben wir dann aus den wenigeren Möglichkeiten Tore gemacht und am Ende geht der Sieg mehr als in Ordnung."

Torfolge: 1:0 Manuel Wolf (27.), 2:0 Felix Orgolitsch (62.), 3:0 Felix Orgolitsch (81.)

Die Besten:

SR Donaufeld: Manuel Wolf (MIT), Felix Orgolitsch (MIT)

USV Scheiblingkirchen-Warth: -

Fotos: Josef Parak

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei