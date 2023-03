1:1 in Leobendorf - Neusiedl scheitert vom Punkt und holt trotzdem Zähler!

Details Sonntag, 26. März 2023 19:10

"Im Vorhinein war unser Ziel mit einem Punkt wieder nach Hause zu fahren. Im Nachhinein wissen wir, dass auch mehr möglich gewesen wäre." Stefan Rapp, Trainer des SC Neusiedl/See 1919, war nach dem 1:1 gegen den SV Sparkasse Leobendorf dennoch nicht unzufrieden, denn am Ende der Partie hatte auch Leobendorf noch Möglichkeiten einen Heimsieg einzufahren. Neusiedl vergab einen Strafstoß, glich die Führung der Gastgeber durch Thomas Bartholomay aber dank eines unglücklichen Eigentores von Stürmer Mario Konrad wieder aus.

Leobendorf beginnt forsch

Die Anfangsphase gehörte der Mannschaft von Trainer Sascha Laschet. Man wurde zwar nicht zwingend, doch gefährliche Situationen von Konrad, Lazarevic dessen Schuss knapp über den Kasten von Harald Otto ging und Düzgün erzeugten doch Gefahrenmomente. Neusiedl selber hatte nach einer knappen halben Stunde dann aber die größte Chance auf das 1:0. Paukner wurde im Strafraum gelegt, Patrick Kienzl trat zum fälligen Strafstoß an, scheiterte aber an einem glänzend reagierenden Lukas Schwaiger im Tor der Niederösterreicher.

Tor, Eigentor und Remis

In Summe sahen die knapp 350 Zuschauer ein munteres Spiel unter der Burg Kreuzenstein. Chancen waren zwar nicht viele dabei, Tore bekam man dann aber doch noch zu sehen. Aus einem Freistoß entstand das 1:0 der Leobendorfer. Thomas Bartholomay, der in Halbzeit eins noch den Strafstoß verschuldete, köpfte seine Mannschaft nach etwas mehr als einer Stunde in Front (63.). Diese Führung hielt jedoch nicht lange. Nur knapp 10 Minuten später stand es 1:1. Doch es war kein Neusiedler dafür verantwortlich sondern einer der eigentlich dafür bekannt ist ins gegnerische Tor zu treffen: Mario Konrad. Er verlängerte einen Eckball per Hinterkopf ins eigene Tor (74.). Doch Leobendorf hatte trotzdem noch Chancen auf den Sieg. Düzgün aus der Drehung und Konrad vergaben die Möglichkeiten aufs 2:1.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl/See 1919):

"Im Vorhinein war unser Ziel mit einem Punkt wieder nach Hause zu fahren. Im Nachhinein wissen wir, dass auch mehr möglich gewesen wäre. Zu Beginn haben wir gebraucht ins Spiel zu kommen. Dann waren wir besser drinnen, haben aber leider den Elfmeter vergeben. Sowas kann aber vorkommen. Am Ende konnten wir uns dann dafür bedanken, nicht verloren zu haben. Geht der Elfmeter in Halbzeit eins rein, schaut die ganze Sache eventuell anders aus."

Torfolge: 1:0 Thomas Bartholomay (63.), 1:1 Mario Konrad (74. - ET)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Lukas Schwaiger (TW), Volkan Düzgün (MIT)

SC Neusiedl/See 1919: Daniel Toth (MIT

