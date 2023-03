1:1 - Wiener Viktoria und Mauerwerk trennen sich remis!

Details Sonntag, 26. März 2023 19:38

"Wir haben uns eindeutig die Schneid abkaufen lassen und der harten Gangart des Gegners zu wenig entgegengesetzt." Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria, war nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen den FC Mauerwerk, besonders über die Art und Weise wie das Spiel geführt wurde, erbost. Zu bieten hatte die Partie der beiden Wiener Vereine aber jede Menge Action, wurden doch bereits in der Anfangsphase gleich zwei Elfmeter vergeben. Am Ende teilten sich beide die Punkte, für Mauerwerk der erste in diesem Frühjahr. Die Mannschaft von Trainer Toni Polster dagegen blieb auch im siebenten Spiel in Folge ungeschlagen.

Elfmeter-Drama

Die Partie begann mit jeder Menge Dramatik. Nach nicht einmal 120 Sekunden bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, den Zoran Mihailovic aber vergab. Quasi im Gegenzug bekam einen solchen die Mannschaft von Trainer Ilco Naumoski zugesprochen. Doch auch dieser sollte nicht reingehen, Günther Arnberger reagierte stark und wehrte den Versuch ab. Ismail Seydi machte es wenig später besser und markierte nach einem schnellen Gegenzug das 1:0 für Mauerwerk (11.). In dieser Situation agierten die Gastgeber zu schläfrig und ließen den Torschützen ungehindert durchlaufen. Der Ausgleich folgte aber schon 10 Minuten später. Bough Kevin Guy Roland Bangai überlupfte einen gegnerischen Verteidiger und Zoran Mihailovic machte seinen vergebenen Elfmeter wieder gut und versenkte zum 1:1 (21.). Die Gäste fielen in weiterer Folge vor allem durch ihre harte Gangart auf. "Da haben wir uns ein wenig beeinflussen lassen, das darf nicht passieren."

Kein Sieger

Halbzeit zwei änderte dann nichts mehr am Spielergebnis. Die Gastgeber hatten zwar etwas mehr vom Spiel, hatten dieses auch im Griff, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Mauerwerk hatte ebenfalls keine nennenswerte Möglichkeit mehr und so blieb es schlussendlich beim gerechten 1:1.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria):

"Wir haben uns eindeutig die Schneid abkaufen lassen und der harten Gangart des Gegners zu wenig entgegengesetzt. Da haben wir uns ein wenig beeinflussen lassen, das darf nicht passieren. Schade, dass wir unseren Elfmeter vergeben haben, das Spiel wäre dann wohl anders verlaufen. Trotzdem können wir mit dem bisherigen Frühjahr zufrieden sein, sind wir doch insgesamt schon 7 Spielen ungeschlagen."

Torfolge: 0:1 Ismail Seydi (11.), 1:1 Zoran Mihailovic (21.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Zoran Mihailovic (MIT), Günther Arnberger (TW)

FC Mauerwerk: Ismail Seydi (MIT)

MW

