Nichts neues in Draßburg - Traiskirchen siegt wieder ohne Gegentor!

"Wie von euch beim Expertentipp richtig getippt, haben wir wieder ohne Gegentor gewonnen und das auch absolut verdient", freut sich der Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, Drazen Grujicic, nach einem 2:0-Auswärtssieg beim ASV Draßburg. Seit mittlerweile 720 Minuten sind die Gäste aus Niederösterreich ohne Gegentor und blieben das auch beim Match im Burgenland. Nach Toren von Fatih Balli kurz vor dem Seitenwechsel und Marek Rigo wenige Minuten vor dem Ende, holte die Mannschaft von Trainer Hans Kleer einen verdienten Auswärtserfolg und blieb auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor.

Draßburg mit mehr Schwung

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren. "In den ersten knapp 20 Minuten war Draßburg schon sehr stark, da hat man ihnen auch ihre Qualität angemerkt", gibt Grujicic zu bedenken. Chancen gab es zwar kaum welche, doch gefährliche Momente entstanden immer wieder. Bei einem Ball hatte Traiskirchen-Torhüter Dmitrovic Probleme, keiner der Burgenländer konnte aber Kapital daraus schlagen. Erst danach übernahm der Favorit aus Niederösterreich das Zepter und wurde von Minute zu Minute stärker. Draßburg wurde in den Zweikämpfen nun etwas aggressiver. Isuf Ajradini hatte kurz vor der Pause dann die Riesenchance auf die Traiskirchner Führung, seinen Versuch aus der Drehung vereitelte ASV-Goalie Stadler mit einer bärenstarken Fußabwehr. Die anschließende Szene brachte aber doch noch das 1:0. Die Ecke konnte noch geklärt werden, der Ball kam aber wieder zu Ajradini, der einen starken Querpass spielte und an der zweiten Stange Fatih Balli fand, der nur mehr den Fuß hinhalten musste (43.).

Erst späte Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr vom Spiel, verabsäumten aber die vorzeitige Entscheidung. "Es ging oft hin und her und das hat uns dann auch unnötig Kräfte gekostet", kritisiert Grujicic. Draßburg-Trainer Porics versuchte noch mit Wechseln dem Spiel neuen Antrieb zu geben, doch wirklich klappen wollte das nicht. So blieb es lange beim 1:0 und erst kurz vor Ende machten die Gäste den Deckel drauf. Nach einem Freistoß von der Seite, gelang es Oliver Mohr noch nicht den Ball im Tor unterzubringen, der Nachschuss von Marek Rigo saß dann aber und damit war die Partie auch entschieden (84.).

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Wie von euch beim Expertentipp richtig getippt, haben wir wieder ohne Gegentor gewonnen und das auch absolut verdient. Draßburg war zu Beginn besser und hat uns da auch ordentlich beschäftigt. Nach knapp 20 Minuten waren wir dann aber aktiver und deutlich besser im Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir verabsäumt das Spiel vorzeitig zu entscheiden und dann ist ein Spiel das hin und her ging entstanden. Das hat uns unnötig Kraft gekostet und kann obendrein auch noch gefährlich werden, wenn Draßburg hätte ausgleichen können. Am Ende haben wir das Match aber dann doch noch entschieden."

Torfolge: 0:1 Fatih Balli (43.), 0:2 Marek Rigo (84.)

Die Besten:

ASV Draßburg: -

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Fatih Balli (VT), Marek Rigo (MIT)

