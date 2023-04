Wiener Sport-Club meldet sich zurück - 2:1 gegen Siegendorf!

Details Samstag, 01. April 2023 13:20

"Speziell erste Halbzeit war es erstmals in diesem Frühjahr so, wie wir uns vorstellen zu spielen. Aufgrund dessen und weil wir über 90 Minuten das bessere Team waren, geht der Sieg absolut in Ordnung." Für Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, war der 2:1-Heimsieg gegen den ASV Siegendorf von der Art und Weise so, wie er sich das im Frühjahr gerne öfters gewünscht hätte. In einer unterhaltsamen Partie gingen die Hausherren in Halbzeit eins durch Pfaffl in Führung (37.) und konnten nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Eleoenai Tompte (67.), dank eines Treffers von Miroslav Beljan über den ersten Frühjahrserfolg jubeln.

Umsetzung gelingt

Die Dominanz der Gastgeber passte in diesem Frühjahr bereits öfters, Zählbares schaute jedoch bisher selten heraus. Das änderte sich gestern speziell in Halbzeit eins. Zwar gelang mit dem 1:0 durch Lucas Pfaffl erneut nur ein Treffer, doch "wie wir aufgetreten sind und die Positionen besetzt haben, war so wie ich mir das grundsätzlich vorstelle", war Weinstabl zufrieden. Die Gastgeber wollten ihre eigenen Spieler hoch positionieren, um dem Gegner den Aufbau zu erschweren. Das gelang auch, Chancen die man dadurch vorfand konnte man jedoch lange nicht nutzen. Erst als eine tolle Kombination über Martin Pajaczkowski und Ivan Andrejevic über die rechte Seite gelang und der Ball in den Rückraum Pfaffl fand, hieß es 1:0 für die Wiener. Pfaffl vollendete präzise ins lange Eck (37.).

Auf Ausgleich gut reagiert

Nach dem Seitenwechsel nahm der Schwung der Gastgeber ein wenig ab, auch weil man in einzelnen Situationen unglückliche Entscheidungen traf. "In den Momenten als wir in die Tiefe spielen hätten sollen, haben wir zu zögerlich agiert und als Ruhe gefragt war, haben wir zu hastig versucht in die Spitze zu spielen", sprach Weinstabl das Problem konkret an. Siegendorf fand in dieser Phase besser ins Spiel, blieb jedoch ohne Abschluss - bis Minute 67. Da kam man nach einer herrlichen Aktion zum Torabschluss in Person von Eleoenai Tompte und zum 1:1 (67.).

Von diesem Rückschlag ließen sich die Wiener diesmal aber nicht aus der Fassung bringen. Nur etwas mehr als 10 Minuten später gelang es Miroslav Beljan nach einer schnellen Umschaltaktion im Eins-gegen-Eins mit Siegendorf-Goalie Matej Mydla die Ruhe zu bewahren und das 2:1 zu erzielen (78.). Prögelhof musste bei einer Gäste-Chance noch sein ganzes Können zeigen, am Ende blieb es aber beim verdienten Erfolg.

Robert Weinstabl (Trainer WSC):

"Speziell erste Halbzeit war es erstmals in diesem Frühjahr so, wie wir uns vorstellen zu spielen. Aufgrund dessen und weil wir über 90 Minuten das bessere Team waren, geht der Sieg absolut in Ordnung. Auch auf den Ausgleich haben wir sehr stark reagiert und dann auch noch verdient das 2:1 gemacht. Wir hoffen natürlich, dass das die Initialzündung für das Frühjahr ist und wir in den kommenden Runden mehr Siege einfahren können."

Torfolge: 1:0 Lucas Pfaffl (37.), 1:1 Eleoenai Tompte (67.), 2:1 Mirsolav Beljan (78.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Lucas Pfaffl (VT), Miroslav Beljan (ST), Martin Pajaczkowski (MIT)

ASV Siegendorf: -

MW

