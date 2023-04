1:1 in Krems - Verletzungsschock überschattet Wiener Viktorias achtes ungeschlagenes Spiel in Folge!

Details Samstag, 01. April 2023 13:59

"Es war ein wirklich schweres Spiel gegen eine starke Mannschaft, die aber die Liga mit ihren Fans absolut bereichert. Leider wurde das Spiel von einer schweren Verletzung eines unserer Spieler überschattet." Mit Lobeshymnen auf den Gegner und einer Hiobsbotschaft schloss Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria, die Spielzusammenfassung nach dem 1:1 gegen den Kremser SC ab. Vor mehr als 700 Zuschauern entwickelte sich bei großartiger Atmosphäre ein unterhaltsames Spiel, in dem die Gäste in Halbzeit eins durch Arthur Vozenilek (12.) in Führung. Die in Summe dominanteren Hausherren konnten dann in Halbzeit zwei noch ausgleichen (50.), für mehr reichte es aber nicht. Für die Gäste aus Wien war es indes das achte Spiel in Folge, das jedoch von einer schweren Verletzung von Zoran Mihailovic überschattet wurde.

Schock nach Traumstart

Die Gäste legten früh gut los und konnten sich früh in der Partie belohnen. Arthur Vozenilek kam nach einer guten Aktion zum Abschluss und stellte auf 1:0 (12.). Der Spielstand hielt lange, Krems wurde mit Fortdauer aber besser. Nach etwas mehr als einer halben Stunde waren Spielstand und Fußball plötzlich Nebensache. Zoran Mihailovic, Spielmacher der Mannschaft von Toni Polster, blieb nach einem Zweikampf im Rasen hängen und knöchelte heftig um. Er musste anschließend, und nach einem Kreislaufzusammenbruch in der Kabine, von der Rettung ins Spital gebrachte werden. "Das hat uns und natürlich auch die Mannschaft geschockt." Die Gäste retteten sich aber in die Halbzeit.

Kick and Rush

Krems kam aber bedeutend besser aus der Kabine und konnte schon nach nicht einmal fünf Minuten über den Ausgleich jubeln. Nach einem weiten Freistoß verschätzte sich die gesamte Wiener Hintermannschaft und Yannick Schibany wusste das zu nutzen und stellte auf 1:1 (50.). Fortan war es ein hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Arnberger und die Stange retteten auf Seiten der Polster-Elf, die Latte nach einem 40-Meter von Justin Mwatero auf Kremser Seite. Am Ende blieb es aber beim 1:1.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria):

"Es war ein wirklich schweres Spiel gegen eine starke Mannschaft, die mit ihren Fans die Liga absolut bereichert. Leider wurde das Spiel von einer schweren Verletzung eines unserer Spieler überschattet. Es war ein super Spiel vor einer tollen Kulisse. Achtes Spiel in Folge ungeschlagen, trotzdem wollen wir dann auch wiedermal gewinnen."

Torfolge: 0:1 Arthur Vozenilek (12.), 1:1 Yannick Schibany (50.)

Die Besten:

Kremser SC: Yannick Schibany (ST)

SC Wiener Viktoria: Günther Arnberger (TW)

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei