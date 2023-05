3:1 gegen Siegendorf - Stripfing zeigt Trotzreaktion auf Lizenzentscheidung!

Details Sonntag, 30. April 2023 19:49

Unter der Woche kam die für den SV Stripfing enttäuschende Nachricht der Bundesliga, dass man auch in zweiter Instanz keine Lizenz für die 2. Liga erhalten hat (siehe: Stripfing erhält erneut keine Lizenz für 2. Liga!). Im ersten Spiel nach dieser Entscheidung gelang dem Tabellenführer gegen den ASV Siegendorf aber ein souveräner 3:1-Heimsieg. Perfekt gemacht hatte die Elf von Trainer Goran Djuricin den Erfolg aber erst in der Schlussphase, nachdem man nach einer frühen 1:0-Führung lange Zeit keine ideen hatte. Mit dem Erfolg hat man fünf Punkte Vorsprung auf TWL Elektra. Die Wiener lagen bei ihrem abgebrochenen Auswärtsspiel gegen Donaufeld jedoch bereits 0:3 in Rückstand.

Perfekter Heimbeginn

Für die Gastgeber startete das Spiel so wie man es sich vorgestellt hatte. Marco Sahanek bewies nach einem kurzen Eckball sein Gefühl im Fuß und zirkelte den Ball genau ins lange Eck (3.). Man dachte, dass es ähnlich weitergehen würde, wie es beim 6:0 gegen TWL Elektra vor dem letzten spielfreien Wochenende aufgehört hatte, doch damit war es mit der Kreativität auch schon wieder vorbei. Behäbig und ideenlos musste sich Stripfing abkämpfen, Siegendorf gewann an Spielanteilen und fand Möglichkeiten vor. Auf beiden Seiten gab es Halbchancen, Tore fielen vor der Pause aber keine mehr.

Siegendorf gleicht aus

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das dann aber ändern und zwar ziemlich schnell. Die Stripfinger waren geistig wohl noch ein wenig in der Kabine, Lukas Secco nutzte die Gunst der Stunde und traf aus der Drehung zum 1:1 (50.). Für Stripfing wurde es schleunigst Zeit wieder zurück in die Spur zu finden und schaffte das in der Schlussviertelstunde auch.

Klare Verhältnisse

Darijo Pecirep wurde ideal von Sahanek bedient und stellte 15 Minuten vor Schluss auf 2:1 (74.). Und Sahanek hatte auch beim 3:1 seine Beine im Spiel, spielte Daniel Markl ideal frei und der sorgte dann für die endgültige Entscheidung (84.). "Schlussendlich war der Sieg absolut verdient aber wir mussten lange kämpfen und hatten auch sehr passive Phasen in unserem Spiel", war Djuricin nach dem Match sichtlich erleichtert.

Torfolge: 1:0 Marco Sahanek (3.), 1:1 Lukas Secco (50.), 2:1 Darijo Periep (74.), 3:1 Daniel Markl (84.)

Die Besten:

SV Stripfing: Marco Sahanek (MIT), Darijo Pecirep (ST)

ASV Siegendorf: -

MW

