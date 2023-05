Von Siegerstraße abgekommen - Wiener Neustadt gibt 2:0 gegen Mauerwerk aus der Hand!

Details Montag, 01. Mai 2023 08:01

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge empfing ein nach wie vor akut abstiegsbedrohter aber mittlerweile locker aufspielender 1. Wiener Neustädter SC den FC Mauerwerk Immo zum Heimspiel. SC-Trainer Stefan Valenka peilte den dritten Sieg in Serie an, nach einem Rotter-Doppelpack (11., 17.) sah auch alles danach aus. Vor der Pause schlugen die Gäste aber zurück, trafen durch Formose Mendy und Wilfried Domoraud innerhalb von zwei Minuten zum Ausgleich (43., 45.).

Blitzstart der Hausherren

Die Valenka-Jungs setzten von Beginn dort an, wo sie beim Spiel in Mannsdorf beim 4:1 gegen den FC Marchfeld aufgehört hatten. In Gedenken an die am letzten Wochenende verstorbene Wiener Neustadt-Legende Herbert Geissler, trat man engagiert und mit viel Schwung und Zielstrebigkeit auf und konnte sich innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt belohnen. Dominik Rotter setzte sich gut durch und traf zunächst zur SC-Führung (11.). Ein paar Minuten später war er erneut nicht aufzuhalten und erhöhte auf 2:0 (17.). In dieser Tonart ging es weiter. Die Gäste hatten in dieser Phase die mit Selbstvertrauen ausgestatteten Niederösterreicher vom eigenen Tor fernzuhalten, schafften es aber weitere Gegentreffer zu verhindern. Rotter hätte nachlegen können, verpasste jedoch eine aussichtsreiche Chance.

Doppelschlag vor Pause

Diese Überlegenheit nahm jedoch mit Fortdauer des ersten Durchgangs ab und Mauerwerk wusste diese "Schwächephase" der Wiener Neustädter zu nutzen. Formose Mendy brachte seine Mannschaft mit einem zielgenauen Abschluss wieder heran (43.). Und keine 120 Sekunden später gelang Torjäger Wilfried Domoraud der Ausgleich nachdem die Neustädter einen eroberten Ball wieder zu leicht verloren (45.).

Mauerwerk drückt, Neustadt verpasst Heimsieg

So wie die letzten Minuten der ersten Halbzeit, sollte auch der zweite Durchgang größtenteils verlaufen. Der Doppelschlag vor der Pause durch Mendy und Domoraud brachte den Wienern das nötige Selbstvertrauen und in dieser Phase waren sie die dominierende Mannschaft. Man fand auch Chancen vor, doch konnte diese nicht nutzen und dann wurde man in der Schlussphase beinahe noch dafür bestraft. Chancen durch Kirschner und Rotter blieben aber ebenso ungenutzt wie ein Abschluss von Ouedraogo. So blieb es beim gerechten und unterhaltsamen Unentschieden.

Torfolge: 1:0 Dominik Rotter (11.), 2:0 Dominik Rotter (17.), 2:1 Formose Mendy (43.), 2:2 Wilfried Domoraud (45.)

Die Besten:

1. Wiener Neustädter SC: Dominik Rotter (ST), Arbnor Prenqi (MIT)

FC Mauerwerk: Formose Mendy (ST), Wilfried Domoraud (ST)

MW

