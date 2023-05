0:1 in Siegendorf - Traiskirchen fehlte im Burgenland der Biss!

Details Samstag, 06. Mai 2023 07:13

"Eine absolut unnötige Niederlage, weil wir spielerisch klar besser und dominanter waren, am Ende aber wohl der entscheidende Wille gefehlt hat", war für FCM Flyeralarm Traiskirchen-Co-Trainer Drazen Grujicic die 0:1-Niederlage beim ASV Siegendorf schnell erklärt. Obwohl man über weite Strecken dominant auftrat, konnte man kein Kapital daraus schlagen. Siegendorf hingegen holte im Abstiegskampf drei ganz wichtige Zähler. Entscheidend war schließlich ein unglückliches Eigentor von Gäste-Verteidiger Leo Maros (55.).

Dominanz ohne Chancen

"Wir haben ordentlich gespielt und auch schöne Kombinationen gezeigt." Grujicic sah einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft, wie schon in den vergangenen Monaten, fehlte aber in der entscheidenden Phase der nötige Nachdruck. Das Fehlen eines echten Goalgetters zeigte sich in den ersten 45 Minuten wieder deutlich. Siegendorf hielt gut mit, konzentrierte sich aber auf schnelle Gegenzüge. Diese boten sich vor der Pause so gut wie nicht, weshalb auch die Gastgeber zu keiner Möglichkeit kamen.

Eigentor und zweimal Rot

Nach dem Seitenwechsel sollte dann aber doch mehr Action in die Partie kommen. Das Glück war den Niederösterreichern aber nicht hold. Zehn Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da ging ein weiter Ball in die Hälfte von Traiskirchen. Verteidiger Leo Maros hätte den Ball eigentlich zu Torhüter Filip Dmitrovic durchsegeln lassen können, spielte diesen aber per Kopf so unglücklich zurück, dass er über den verdutzten Schlussmann hinweg ins eigene Tor segelte (55.) - die glückliche Heim-Führung. Im Anschluss versuchte Traiskrichen auf den Ausgleich zu drängen. "Man hat aber ein bisschen gemerkt, dass die Saison weit fortgeschritten ist und es für uns nicht mehr um so viel geht", fehlte Grujicic am Ende der nötige Wille.

Daran änderte auch eine Gelb-Rote Karte für Lukas Secco nichts. Wenig später war die Spieleranzahl am Feld aber ohnehin wieder ausgeglichen, weil auch Michael Tercek mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde. Die beste Chance hatte in der Schlussphase Marek Rigo, der einen Volley am leeren Siegendorf-Tor vorbeisetzte.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

Torfolge: 1:0 Leo Maros (55.-ET)

Gelb-Rot: Lukas Secco (ASV Siegendorf)

Rot: Michael Tercek (FCM Traiskirchen)

MW

