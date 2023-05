Wiener Sport-Club gegen Draßburg: Vucenovic macht den Unterschied

Details Samstag, 06. Mai 2023 07:26

Durch ein 2:1 holte sich Wiener Sport-Club in der Partie gegen Draßburg drei Punkte. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Wiener Sport-Club, denn die Partie war trotz Überlegenheit der Gastgeber spannend bis zur letzten Minute. Im Hinspiel hatte ASV Draßburg einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Schock für die Gastgeber

Die Dornbacher sind von Beginn an das bessere Team. Sie wollen die Last-Minute-Niederlage aus der Vorwoche schnell vergessen. Anstatt der Führung kassieren sie aber das 0:1. Vor 1.751 Zuschauern markierte Tizian Marth das 1:0 für den Gast (29.) - schön kombiniert, die Sport-Club-Defensive ist unaufmerksam und schon steht es 1:0 für die Gäste. Geschockt zeigte sich Wiener Sport-Club nicht. Nur wenig später war Marcel Holzer mit dem Ausgleich zur Stelle (34.) - schöne Standardsituation und Holzer macht das 1:1. Doch die Gastgeber bleiben am Drücker. Mario Vucenovic versenkte den Ball in der 36. Minute nach einem schönen Angriff über mehrere Stationen im Netz von Draßburg. Damit ist das Spiel gedreht. Zur Pause war Wiener Sport-Club im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Spannung bis zur letzten Minute

Im zweiten Durchgang dominieren die Gastgeber weiter das Spiel, verabsäumen es aber, die Führung auszubauen. So bleibt es bis zur letzten Minute spannend, denn Draßburg riskiert in der Schlussphase und wirft alles in die Schlacht. Die Dornbacher haben dementsprechend mehr Raum und finden auch die eine oder andere Kontersituation vor, die allerdings nicht genutzt wird. Die Gäste machen es sich dann aber selbst schwer: Petar Melezovic erwies ASV Draßburg einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (63.). Obwohl Wiener Sport-Club nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Draßburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Trotz des Sieges bleibt Wiener Sport-Club auf Platz vier. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Heimmannschaft ist die funktionierende Defensive, die erst 28 Gegentreffer hinnehmen musste. Elf Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat Wiener Sport-Club derzeit auf dem Konto.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht ASV Draßburg auf den 13. Tabellenplatz. Acht Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen hat Draßburg momentan auf dem Konto.

Der Motor von ASV Draßburg stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Wiener Sport-Club, wo man insgesamt 41 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Stimme zum Spiel:

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club):

"Natürlich bin ich mit dem Sieg zufrieden, wir hätten das Spiel aber viel früher entscheiden müssen. Dann wäre es nicht so spannend geworden. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Runden auch umsetzen. Die Spannung bis zur letzten Minute ist nicht notwendig. Dennoch war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – ASV Draßburg, 2:1 (2:1)

36 Mario Vucenovic 2:1

34 Marcel Holzer 1:1

29 Tizian Marth 0:1

Foto-Copyright: Chris Glanzl

