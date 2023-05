Zweimal zurückgekommen - Baumeister lobt Moral seiner Mannschaft!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 12:13

"Es war ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, die zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen ist." Für FC Marchfeld-Trainer Ernst Baumeister war das 2:2 gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth durchaus eine Leistung mit der er zufrieden war. Seine Mannschaft lief zweimal einem Rückstand hinterher, konnte aber zweimal ausgleichen und hatte am Schluss auch noch Chancen auf den Sieg. Scheiblingkirchen holte im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler, da auch die umliegenden Punkte holten.

Scheiblingkirchen mit Blitzstart

Den besseren Start erwischten die Gäste und die konnten sich auch schon nach kurzer Zeit belohnen. Ein Schuss von Stefan Vollnhofer traf Francesco Lovric und von dem ging der Ball per Bogenlampe über FCM-Goalie Andreas Zehetbauer ins Tor (3.). Die Hausherren versuchten in weiterer Folge das Spiel zu machen, taten sich aber oftmals schwer vor das Tor der Gäste zu kommen. Wenn, wurde es aber gefährlich. Entrup und Bolland scheiterten per Kopf an der eigenen Genauigkeit. Kurz vor dem Halbzeitpfiff durften die Zuschauer dann aber doch noch jubeln. Lovric konnte sein erzwungenes Missgeschick beim 0:1 gutmachen und traf nach Bolland-Flanke zum Ausgleich (45.+1).

Wieder Rückstand, wieder zurückgekommen

Erneut waren es die Jungs von Trainer Christoph Knaller, die in Halbzeit zwei für den ersten Höhepunkt sorgten. Nach einer weiten Flanke an die zweite Stange, stand dort Matthias Lindner völlig alleine und ließ Zehetbauer im Tor der Gastgeber keine Chance (50.). Die Baumeister-Jungs fanden aber etwas mehr als 15 Minuten später wieder die perfekte Antwort. Bajrami spielte ideal in den Lauf von Max Entrup und der schloss als Goalgetter zielgenau ins lange Eck ab (68.). Dass in weiterer Folge nicht noch weitere Tore für den FCM fielen, lag zum einen daran, dass Florian Kaltenböck im Tor der Gäste stark parierte und Lovric bei einem Stangenschuss Pech hatte. So blieb es am Ende beim 2:2.

Ernst Baumeister (Trainer FC Marchfeld Donauauen):

"Es war ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, die zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen ist. In Summe ist es ein Remis, mit dem wir leben können. Lediglich vom Schiedsrichter hätte ich mir mehr Unterstützung erwartet, weil er die harte Gangart von Scheiblingkirchen nicht unterbunden hat. Trotzdem haben meine Jungs gut dagegen gehalten."

Torfolge: 0:1 Stefan Vollnhofer (3.), 1:1 Francesco Lovric (45.+1), 1:2 Matthias Lindner (50.), 2:2 Max Entrup (68.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Max Entrup (ST), Francesco Lovric (VT), Eldis Bajrami (MIT)

USV Scheiblingkirchen-Warth: Stefan Vollnhofer (MIT), Matthias Lindner (MIT)

MW

