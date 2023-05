Halbes Dutzend in Wien - Stripfing kurz vor Meistertitel!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 19:11

Mit einem 6:1-Kantersieg holte Tabellenführer SV Stripfing beim SC Wiener Viktoria drei Zähler, durch die die Niederösterreicher drei Runden vor Schluss schon fast den Meistertitel fixierte. Nach dem 6:0-Sieg gegen TWL Elektra vor vierzehn Tagen, erneut sechs Treffer für die von Trainer Goran Djuricin gecoachten Niederösterreicher. Damit können die Stripfinger bereits nächste Woche den Meistertitel fixieren.

Chanceneffizienz

Stripfing ließ in Halbzeit eins quasi in jeder gefährlichen Situation einen Treffer folgen. Man erwischte einen starken Beginn und traf nach nicht einmal zehn Minuten zum 1:0. Ali Sahintürk wurde links ideal bedient, scheiterte mit seinem Versuch aber an Günther Arnberger. Der Abpraller sprang direkt zu Darijo Pecirep der keine Mühe hatte die Führung zu erzielen (7.). Nach einem Eckball kam Kürsat Güclü an den Ball und brachte die Kugel ein zweites Mal in die Mitte, wo Simon Furtlehner volley in die Maschen knallte (25.). In dieser Tonart ging es weiter, Stripfing war tonangebend, die Polster-Elf tat sich gegen energisch spielende Gäste sehr schwer. Kurz vor der Pause legte der Tabellenführer noch einen nach. Nikola Gataric wurde ideal freigespielt und traf trocken ins lange Eck (43.).

Nur kurz Hoffnung für Wiener

Nach dem Seitenwechsel kam die Wiener Viktoria besser ins Spiel, durch einen Freistoß von Roman Yavolenko zum 1:3 auch wieder vom Ergebnis heran. Doch in weiterer Folge wurde Stripfing wieder aktiver, legte durch einen Treffer von Güclü das 4:1 nach und entschied damit die Partie (78.). Markl per Kopf (82.) und der eingewechselte Rakowitz (86.) machten schlussendlich das halbe Dutzend perfekt.

Torfolge: 0:1 (7.) Pecirep, 0:2 (25.) Furtlehner, 0:3 (43.) Gataric, 1:3 (65., Freistoß) Yalovenko, 1:4 (78.) Güclü, 1:5 (82.) Markl, 1:6 (86.) Rakowitz

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: -

SV Stripfing: Darijo Pecirep (ST), Kürsat Güclü (MIT)

MW

