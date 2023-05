Unüberwindbar - Krems siegt in Neusiedl dank Riegler!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 16:53

Selten war die Auszeichnung "Mann des Spiels" passender als bei Christopher Riegler nach dem 2:0-Sieg seines Kremser SC im Burgenland beim SC Neusiedl/See 1919. Mit gleich zwei gehaltenen Elfmetern und zahlreichen vereitelten Möglichkeiten hielt der Schlussmann der Niederösterreicher sein Team im Spiel, um dann am Ende über einen zwischenzeitlich nicht für möglichk gehaltenen Sieg feiern zu dürfen. Zudem sicherte sich die Mannschaft von Trainer Björn Wagner zwei Runden vor Schluss den Klassenerhalt.

Riegler unüberwindbar

Die Jungs von Neusiedl-Trainer Stefan Rapp erwischten den klar besseren Start in die Partie, waren von Beginn an deutlich überlegen. Für Wagner kein Wunder, sind doch bereits seit einiger Zeit Verletzungsprobleme enorm. "Einige Spieler sind schon drüber und bräuchten eine Pause". Für Neusiedl war der Verlauf des Spiels eigentlich "wie aufgelegt", doch man konnte seine Chancen nicht nutzen. Neben Chancen aus dem Spiel, vergab man auch zweimal vom Punkt. Oder besser gesagt, erwies sich Krems-Keeper Riegler als schier unüberwindbar. Zunächst scheiterte Patrick Kienzl mit einem Handelfmeter am ehemaligen Bundesliga-Schlussmann. Kurz darauf holte er Paukner von den Beinen, parierte dessen Strafstoß aber erneut. So hielt er bis zur Pause seinen Kasten sauber, den KSC somit im Spiel.

Gäste wie verwandelt

Mit den scheinbar richtigen Worten drang Wagner zu seiner Mannschaft durch und die zeigten sich nach Wiederanpfiff wie verwandelt. Gleich von Beginn an sah man, dass Krems mit mehr Engagement an die Sache heranging. Trotzdem waren Chancen eher Mangelware. Von Neusiedl kam in Durchgang zwei aber auch deutlich weniger. So waren es tatsächlich die Gäste, die in Führung gingen. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite, kam der Ball in die Mitte, wo im Rückraum Felix Nachbagauer wartete und überlegt ins Eck einschob (71.). Der Startschuss für eine Schlussoffensive der Gäste, die etwas mehr als 10 Minuten später sogar noch nachlegten. Mit einem Traumfreistoß aus fast 30 Metern sorgte Sebastian Starkl für die Entscheidung in der Partie (82.). Neusiedl kam danach nicht mehr zurück, musste nach bärenstarker aber ineffizienter erster Halbzeit schließlich die fünfte Heimniederlage der Saison einstecken.

Torfolge: 0:1 Felix Nachbagauer (71.), 0:2 Sebastian Starkl (82.)

Die Besten:

SC Neusiedl/See 1919: Matus Paukner (ST), Patrick Kienzl (MIT)

Kremser SC: Christopher Riegler (TW), Felix Nachbagauer (MIT), Sebastian Starkl (MIT)

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei