Derbysieg und Meistertitel - Strifping setzt sich Krone auf!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 17:21

"Stripfing hat sich diesen Titel absolut verdient, war heuer klar die beste Mannschaft der Liga. Man kann sich für sie nur wünschen, dass sie aufsteigen dürfen." Für Ernst Baumeister, Trainer des FC Marchfeld Donauauen, war das 1:3 beim neuen Meister der Regionalliga Ost, SV Stripfing, keine schlechte Leistung und der Titel für den Lokalrivalen absolut verdient. Stripfing musste sich den Titel allerdings nicht einmal selber erspielen, stand man nach der Last-Minute-1:2-Niederlage von TWL Elektra Freitagabend bereits vorzeitig als Titelträger fest.

Meisterlicher Beginn

Stripfing startete wie es für einen Meister gebührt, nämlich druckvoll und mit Toren. Einen nach einem Foulspiel der Gäste verursachten Strafstoß nutzte der Goalgetter der Djuricin-Elf, Darijo Pecirep zum wichtigen und frühen 1:0 (5.). In dieser Tonart ging es weiter. Stripfing stand etwas tiefer, nutzte schnelle Gegenzüge für gute Möglichkeiten und erzielte so auch seinen zweiten Treffer. Pecirep lief nach einem weiten Schlag nach vorne, plötzlich alleine aufs Tor von FCM-Torhüter Andreas Zehetbauer zu und ließ sich die Chance nicht nehmen (30.). Nach dem zweiten Gegentreffer kamen die Gäste aber besser und zurück ins Spiel. Eldis Bajrami nutzte eine kleine Unachtsamkeit und verkürzte auf 1:2 (35.). Der Schwung war jedoch kurz vor der Pause wieder dahin, erhöhte Stripfing doch auf 3:1. Nach einem Freistoß kam Nikola Gataric an den Ball und sorgte für den Pausenstand (45.+1).

Wenig Höhepunkte

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams über die meiste Zeit hinweg. Die Mannschaft von Trainer Baumeister versuchte zurück ins Spiel zu kommen, Entrup hatte eine gute Chance. Auch Stripfing hatte Chancen, ließ diese aber ebenso liegen. So blieb es schließlich beim 3:1, danach herrschte auf dem Stripfinger Rasen Jubelstimmung, die Gastgeber ließen sich von ihren Anhängern feiern. "Gratulation an die Mannschaft und an das Trainerteam für eine starke und speziell im Frühjahr nicht gerade leichte Saison. Ich möchte mich bei allen bedanken", fand Trainer Djuricin anerkennende und dankbare Worte.

Torfolge: 1:0 Darijo Pecirep (5.-Elfmeter), 2:0 Darijo Pecirep (30.), 2:1 Eldis Bajrami (35.), 3:1 Nikola Gataric (45.+1)

Die Besten:

SV Stripfing: Darijo Pecirep (ST), Nikola Gataric (ST)

FC Marchfeld Donauauen: -

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei