Offensivspektakel im letzten Heimspiel - "Meister"-Riege siegt gegen Traiskirchen!

"Wir hätten locker 8:0 oder 9:0 gewinnen können. Wir wollten nach einer durchwachsenen Saison vor eigenem Publikum einen guten Abschluss schaffen." Ernst Baumeister, Trainer und Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, sah beim 5:3 gegen den FCM Flyeralarm Traiskirchen im letzten Heimspiel der Saison ebenso wie die knapp 250 Zuschauer ein Offensivspektakel, überwiegend von seiner Mannschaft. Die machte es nach überragendem Start in Halbzeit eins nochmals eng, zog nach der Pause dann, auch aufgrund eines geschickten Händchens von Baumeister bei den Ein- und Auswechslungen, aber davon.

Einbahnstraßenfußball

Das Match war noch gar nicht richtig angepfiffen, da stand es bereits 1:0 für die Gastgeber. Filip Dmitrovic, Torhüter im Kasten der Gäste, misslang ein Abschlag völlig. Pascal Sagmeister kam an den Ball und überhob den verdutzten Traiskirchen-Keeper aus knapp 40 Metern zur frühen Heim-Führung (1.). In dieser Tonart ging es weiter. "Wir haben in der ersten halben Stunde auf ein Tor gespielt, hätten deutlich höher führen können bzw. müssen", sah Baumeister einen starken Auftritt seiner Truppe. Nach knapp 20 Minuten war er noch glücklicher, vollendete Max Entrup einen Stangler von Eldis Bajrami zum 2:0 (19.).

Schiedsrichterverletzung bringt Bruch

Dann musste der Linienrichter behandelt werden, weil er sich kurz zuvor am Knöchel verletzt hatte. Die Unterbrechung brachte die Hausherren völlig aus dem Tritt. Plötzlich machten die Gäste das Spiel und kamen durch Treffer von Marc Helleparth (32.) und Deniss Stradins (45.+2) sogar noch vor der Pause zum Ausgleich. "Keine Ahnung was da los war aber plötzlich waren es gefühlt andere Spieler, die auf dem Platz standen", verstand Baumeister den plötzlichen Einbruch seines Teams nicht. Zumal sich die Gastgeber bei den Gegentoren nicht besonders geschickt anstellten.

Einwechslung bringt Sieg

Nach dem Seitenwechsel ähnelte das Spiel dann wieder jener Phase, als die Hausherren Traiskirchen über weite Strecken beherrschte und dominierte. Nach einer Ecke von Bajrami stieg Markus Nowotny am höchsten und köpfte das 3:2 (66.). Dann brachte Baumeister Nicolas Meister für Pascal Sagmeister und der legte noch zwei Treffer nach Vorlagen von Entrup und Aussenegg nach (81., 86.). Helleparth gelang zum Schluss noch das 3:5 (90.+1).

Ernst Baumeister (Trainer FC Marchfeld Donauauen):

"Wir hätten locker 8:0 oder 9:0 gewinnen können. Wir wollten nach einer durchwachsenen Saison vor eigenem Publikum einen guten Abschluss schaffen. Der Anfang war richtig stark, dann haben wir einen Einbruch erlitten, der für mich unverständlich war. Nach der Pause waren wir aber wieder auf der Höhe und dann haben wir sie (Anm. Traiskirchen) auch wieder dominiert."

Torfolge: 1:0 Pascal Sagmeister (1.), 2:0 Max Entrup (19.), 2:1 Marc Helleparth (32.), 2:2 Deniss Stradins (45.+2), 3:2 Markus Nowotny (66.), 4:2 Nicolas Meister (81.), 5:2 Nicolas Meister (86.), 5:3 Marc Helleparth (90.+1)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Eldis Bajrami (MIT), Pascal Sagmeister (MIT), Nicolas Meister (MIT), Max Entrup (ST)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Marc Helleparth (MIT)

