7:0 gegen Mauerwerk - Traiskirchen feiert zum Ausklang Kantersieg!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 11:41

Für den FCM Flyeralarm Traiskirchen war das Heimspiel gegen den FC Mauerwerk nicht das letzte Match in dieser Saison, wartet doch noch das RLO-Cup-Finale auf die Niederösterreicher. Im nicht von allen geliebten Pokalbewerb, sollte das Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Hans Kleer aber passen, fertigte man die Elf von Mauerwerk-Coach Ilco Naumoski klar und deutlich mit 7:0 ab. Mann des Spiels war Tin Vastic, dem gleich ein Triplepack gelang.

Spiel auf schiefer Ebene

Die Wiener, die seit Wochen unter anhaltenden Verletzungssorgen leiden und deren Kader längst nicht mehr konkurrenzfähig war, hatten im Prinzip von Beginn an keine Chance. In der Defensive anfällig, hatten die Hausherren keine große Mühe ihr starkes Kombinationsspiel aufzuziehen. Nach nicht einmal 10 Minuten gelang Tin Vastic der erste Treffer des Tages (8.). Kurz darauf ein flach abgespielter Corner, leicht in den Rückraum, wo Deniss Stradins wartete, abzog und dabei Vastic traf der abfälschte und auf 2:0 stellte (10.). In dieser Tonart ging es im Anschluss weiter. Ein Abseitstor wurde aberkannt, Patrick Haas erhöhte auf 3:0 (23.). Nach einer halben Stunde war der Hattrick von Vastic, nach Vorarbeit von Stradins, perfekt (30.). Das 4:0 bedeutete gleichzeitig den Pausenstand.

Klare Sache

Auch nach der Pause änderte sich nicht wirklich was am Geschehen. Mauerwerk harmlos, Traiskirchen trotz klarer Führung noch immer hungrig. Marek Rigo erhöhte schon kurz nach Wiederanpfiff auf 5:0 (47.). Marc Helleparth mit einem Doppelpack (58., 89.) sorgte dann für den Endstand. Der höchste Sieg der Traiskirchner Regionalligageschichte war perfekt.

Torfolge: 1:0 Vastic (8.), 2:0 Vastic (10.), 3:0 Haas (23.), 4:0 Vastic (30.), 5:0 Rigo (47.), 6:0 Helleparth (58.), 7:0 Helleparth (89.)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Tin Vastic (ST), Marc Helleparth (MIT), Deniss Stradins (MIT)

FC Mauerwerk: -

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei