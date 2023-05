1:1 gegen Sport-Club zu wenig - Scheiblingkirchen steigt nach nur einer Saison wieder ab!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 12:02

"Die Leistung hat gepasst, leider konnten wir uns wie im gesamten Frühjahr nicht für unseren Auftritt belohnen." Der USV Scheiblingkirchen-Warth muss nach nur einer Saison in der Regionalliga Ost wieder absteigen. Das änderte auch ein 1:1 gegen den Wiener Sport-Club nicht, weil gleichzeitig der Abstiegskonkurrent aus Siegendorf überraschend beim Tabellenzweiten TWL Elektra mit 1:0 gewinnen konnte. Die frühe Führung der Niederösterreicher duch Ressler (13.), wurde umgehend durch Vucenovic (14.) ausgeglichen. Die Schlussoffensive der Hausherren blieb ohne Wirkung.

Nur kurz auf Kurs

Sowohl die Spiele in der Regionalliga, als auch jene der 2. Liga hatten Einfluss auf den Abstiegskampf. Scheiblingkirchen musste gewinnen, sollte Siegendorf die Überraschung gelingen. Die Anfangsviertelstunde war vielversprechend, ein abgefälschter Freistoß von Daniel Ressler fand zur Freude der über 1000 Zuschauer den Weg ins gegnerische Tor (13.). Doch die Wiener hatten die perfekte Antwort. Pajaczkowski setzte sich gegen mehrere gegnerische Spieler durch, bediente Mario Vucenovic und der ließ sich die Möglichkeit zum Ausgleich nicht entgehen (14.). Chancen blieben in weiterer Folge aus. Die Mannschaft von Trainer Robert Weinstabl hatte zwar mehr vom Spiel, zumeist auch den Ball, doch Scheiblingkirchen stand in der Defensive gut, ließ so gut wie nichts zu. In der Offensive blieb man selber aber ebenso harmlos. So blieb es zur Pause beim 1:1.

Schlussoffensive wirkungslos

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren das klar bestimmende Team, hatte etliche gute Möglichkeiten. Gleich dreimal zeigte WSC-Goalie Prögelhof sein ganzes Können. Gegen Etlinger verkürzte er gut den Winkel, diese schoss ins Außennetz. Sein zweiter Versuch wenige Minuten später war deutlich besser, doch auch diesmal brachte Prögelhof die Hand an den Ball, lenkte diesen ans Aluminium. Außerdem blieb er im Duell mit Eisinger Sieger. Die Offensive bleib jedoch unbelohnt, es blieb beim 1:1.

Ein Sieg wäre am Ende des Tages aber auch zu wenig gewesen, da zeitgleich die Spiele der 2. Liga gespielt wurden und da dann feststand, dass zumindest zwei Mannschaften in die RLO absteigen werden.

Torfolge: 1:0 Daniel Ressler (13.), 1:1 Mario Vucenovic (14.)

Die Besten:

USV Scheiblingkirchen-Warth: Daniel Ressler (MIT), Timo Etlinger (MIT)

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof (TW)

