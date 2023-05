Ungewissheit trotz Überraschungssieg - Siegendorf als einzig siegreiches Team bei Elektra!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 12:29

Trotz eines, als im Vorhinein äußerst unwahrscheinlich geltenden, Auswärtssieges bei TWL Elektra, muss der ASV Siegendorf nach wie vor um den Verbleib in der Regionalliga Ost bangen. Denn trotz des 1:0 in Wien, steht noch nicht fest ob man in der kommenden Saison weiterhin in der dritthöchsten Liga antreten darf oder doch eine Klasse runter muss. Im Spiel gegen den Vize-Meister holte man aber noch einmal alles raus, hatte mit Sebastian Gessl selber einen überragenden Tormann. Vorne nutzte man die beste Möglichkeit zum 1:0 - Paulo Heimo Jani war schließlich der Goldtorschütze (26.).

Elektra-Druck hoch

Von Beginn an übernahmen die Jungs von Elektra-Trainer Herbert Gager das Kommando und ließen andeuten warum sie den zweiten Tabellenplatz erringen konnten und bisher am heimischen Platz ungeschlagen waren. Ein Schuss von Manuel Gager klatschte in der Anfangsphase an die Querlatte. Taner Sen blieb wenige Augenblicke später gegen Gessl erstmals nur zweiter Sieger - nicht die letzte starke Tat des burgenländischen Schlussmanns. Neben den starken Kombinationen der Hausherren, passierten den Gästen aber auch beinahe verhängnisvolle Fehler, wie zB. nach etwa einer halben Stunde, als Gessl nach einem Fehlpass im Aufbauspiel erneut in höchster Not klären musste.

Traumtor bringt Führung

Unmittelbar danach stand der Spielverlauf jedoch Kopf. Paulo Heimo Jani bekam den Ball etwa 25 Meter vor dem Tor der Gastgeber perfekt serviert und knallte einfach mal drauf. Ertan Uzun im Tor der TWL musste chancenlos mitansehen, wie der Ball perfekt ins Kreuzeck passte (26.). Kurz vor dem Pausenpfiff dann beinahe noch das 2:0 - Frithum verpasste jedoch das Tor.

Überraschungssieg perfekt, Ligaverbleib nicht geklärt

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren weiterhin sehr gute Möglichkeiten. Immer wieder war spätestens bei Sebastian Gessl Schluss, die Wiener waren langsam am Verzeifeln. In der Nachspielzeit hätte Stursa dann für die endgültige Entscheidung sorgen können, schaffte es aber nicht den Ball im leeren Tor unterzubringen. Chancenwucher, der sich beinahe noch gerächt hätte, wäre da in Minute 96 bei einem Schuss der Wiener nicht ein weiteres und letztes Mal Gessl auf seinem Posten gewesen.

Ob der Sieg in Wien für Siegendorf schlussendlich für den Ligaverbleib reichen wird, zeigt sich in der nächsten Woche, wenn die 2. Liga ihre letzte Runde spielt und dann dort alle Absteiger feststehen. Außerdem spielt die Tatsache ob Bregenz den Aufstieg schafft, ebenso noch eine Rolle. Kompliziert und nicht ganz durchschaubar - die Auf- und Abstiegsfrage in der 3. Liga.

Torfolge: 0:1 Paulo Heimo Jani (26.)

Die Besten:

TWL Elektra: -

ASV Siegendorf: Sebastian Gessl (TW), Paulo Heimo Jani (MIT)

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei