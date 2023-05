2:1 gegen Wiener Viktoria - Leobendorf mit Sieg zum Abschluss!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 12:53

"Am Ende war es keine schlechte Saison, in der wir oftmals Verletzungspech hatten und trotzdem gute Leistungen gezeigt haben." Dem SC Wiener Viktoria blieb ein erfolgreicher Saisonabschluss verwehrt, verlor im letzten Spiel der Meisterschaft mit 1:2 beim SV Sparkasse Leobendorf. Gegen engagierte Hausherren kam man erst in der Schlussphase ins Laufen, hätte da aber beinahe noch den Ausgleich erzielt. Am Ende schlossen die Niederösterreicher die Saison auf Platz 8, die Wiener auf Platz 10 ab.

Souveräne Hausherren

Die Mannschaft von Trainer Sascha Laschet wollte den 400 Zuschauern unter der Burg Kreuzenstein noch einmal ordentlichen Fußball zeigen, agierte von Beginn an konzentriert und engagiert. Die erste richtig gute Möglichkeit saß auch sofort. Nach einem schnellen Angriff über die Seite, kam der Ball zu Dusan Lazarevic aus knapp 16 Metern an den Ball und musste nur mehr trocken einschieben (24.). Ein besonderer Treffer für den 28-Jährigen, traf er doch gegen seinen Ex-Club. Weitere gute Möglichkeiten ließen die Niederösterreicher ab liegen. Botic schob am Tor von Günther Arnberger vorbei - es blieb beim knappen 1:0.

Auf 2:0 folgt Spannung

Auch nach dem Seitenwechsel waren es zunächst die Heimischen, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Viel Ballbesitz und Halbchancen sowie das schlussendlich entscheidende 2:0 waren die Folge. Bernhard Hahn kam im Strafraum unbedrängt an den Ball und ließ sich die Chance aufs 2:0 nicht nehmen (73.) - die Entscheidung? Hätte man glauben können, war es aber schlussendlich nicht. Denn 10 Minuten später traf Roman Yalovenko per Weitschuss zum 1:2 und sorgte wieder für richtig Spannung. Und beinahe wäre der Mannschaft von Trainer Toni Polster noch der Ausgleich gelungen, ein Schussversuch von Yalovenko klatschte jedoch an die Stange. Die letzte Möglichkeit in dieser Partie.



Torfolge: 1:0 Dusan Lazarevic (24.), 2:0 Bernhard Hahn (73.), 2:1 Roman Yalovenko (83.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Dusan Lazarevic (MIT), Bernhard Hahn (MIT)

SC Wiener Viktoria: Roman Yalovenko (MIT)

MW

