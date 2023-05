Angriff abgewehrt - Stripfing feiert gegen Krems Heimsieg und lässt danach Korken knallen!

Details Sonntag, 28. Mai 2023 13:23

"Wir wollten hinten schneller rausspielen." Goran Djuricin war in seinem letzten Spiel als Stripfing-Trainer nicht gänzlich zufrieden, konnte mit seiner Mannschaft am Ende aber einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den Kremser SC feiern und dessen Angriff auf den Titel "Bestes Rückrunden-Team" abwehren. Am Ende konnten die Gastgeber vor über 300 Zuschauern den Meisterteller in die Höhe stemmen. ÖFB-Präsident Hans Gartner überreichte zuvor Medaillen und den Meisterteller.

Langsames Abtasten - überraschende Pausenführung

Knapp 40 Minuten war es ein Abtasten bei frühsommerlichen Temperaturen. Chancen waren quasi nicht zu verzeichnen, Kürsat Güclü zwang Christopher Riegler zu einer Glanzparade, der den Schuss des Stripfingers über die Latte lenkte. Dann aber kamen die Gäste auf und nutzten den ersten Sitzer. Ambichl tauchte links offensiv auf, machte den Haken zurück und flankte zur Mitte. Dort setzte sich Simon Temper im Luftkampf durch und stellte aus dem Nichts auf 1:0 (38.). Für Djuricin das Ende einer nicht besonders gelungenen ersten Halbzeit. "Da haben wir nicht gezielt von hinten nach vorne gespielt."

Dreifachwechsel bringt Schwung

Der scheidende Cheftrainer der Hausherren reagierte und brachte Ali Sahintürk, Paul Sahanek und Stefan Rakowitz für Petar Simunic, Nico Löffler und Timo Altersberger. Zunächst waren aber die Gäste sogar noch gefährlicher, scheiterte Felix Nachbagauer an Kilian Kretschmer. Dann aber schlug die Qualität der Gastgeber zu. Nikola Gataric knallte den Ball nach Lupfer-Vorarbeit von Marco Sahanek eiskalt unter die Latte (57.). In der Schlussphase machte der Meister dann ernst. Marco Sahanek chipte den Ball auf Rakowitz, der legte sofort quer und Sahintürk musste nur mehr einschieben (83.). Zuvor hatte Stefan Maierhofer per Kopf die Chance auf die erneute Führung der Gäste, scheiterte aber ebenso wie Sahanek an Riegler. Darijo Pecirep blieb dann cooler, schloss zu seinem 27. Saisontreffer ab (90.+2) - der Endstand.

Torfolge: 0:1 Simon Temper (38.), 1:1 Nikola Gataric (57.), 2:1 Ali Sahintürk (83.), 3:1 Darijo Pecirep (90.+2)

Die Besten:

SV Stripfing: Nikola Gataric (ST), Ali Sahintürk (MIT)

Kremser SC: Christopher Riegler (TW)

MW

