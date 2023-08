Wiener Sport-Club jubelt über Last-Minute-Sieg gegen Draßburg!

Details Samstag, 19. August 2023 12:58

Der Wiener Sport-Club kam am Freitag zu einem knappen aber absolut verdienten 2:1-Erfolg gegen den ASV Draßburg. Glücklich war er aber trotz großer Überlegenheit in den 90 Spielminuten deswegen, weil er erst in der 95. Minute mit einem Lucky-Punch gelang. "Das Ergebnis passt zu 100%, vom Spiel war ich unmittelbar nach Abpfiff eigentlich enttäuscht", konnte sich WSC-Trainer Robert Weinstabl nicht unbedingt überschwänglich über das Zustandekommen des Sieges freuen.

Draßburg verteidigt, Sport-Club findet kein Durchkommen

Die Burgenländer agierten von Beginn an in einem defensiven 5-3-2-System in dem man die Reihen sehr engmaschig zog um den Hausherren keinen Platz für ihre schnellen Kombinationen zu geben. Trotzdem kamen sowohl Kostic als auch Vucenovic zu guten Abschlussmöglichkeiten. "Nach gut einer halben Stunde sind wir beim vorletzten und letzten Pass aber plötzlich ungenau geworden." Draßburg hatte gute Umschaltmöglichkeiten, wurde jedoch in keiner Situation zwingend. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Verdiente Führung

Die knapp 1700 Zuschauer sollten in Halbzeit zwei dann aber mit jeder Menge Action entschädigt werden. Den Anfang nahm das Spektakel nach einer Stunde als Armin Pester von Draßburg nach einem harten Foul glatt Rot sah (60.). In Überzahl fanden die Gastgeber nun mehr Räume und konnten sich belohnen. Wiener Sport-Club konnte sich bei Luka Gusic bedanken, der nach einem Freistoß von Martin Pajaczkowski aus dem Halbfeld per Kopf auf 1:0 stellte (72.). Wenig später hätte Kostic auf 2:0 stellen MÜSSEN, traf aber nach einem von Draßburg-Goalie Stadler kurz abgewehrten Beljan-Schuss aus 3 (!!!) Metern nicht ins leere Tor.

Ausgleich aus dem Nichts

Das sollte sich wenig später rächen. Nach einem Konter gelang Marko Nikolic aus dem Nichts der Ausgleich (77.). Denn sowohl davor als auch danach hatten die Gäste eigentlich kaum Entlastungsangriffe zu verzeichnen. Obendrauf kam kurz darauf, dass Dominik Akrap von Wiener Sport-Club in der 83. Minute Gelb-Rot sah.

Last-Minute-Sieg

Einen hatten die Hausherren aber noch in der Hinterhand. Die Anzeigetafel zeigte bereits Minute 95. Nach einem langen Freistoß aus dem Zentrum, kam Hannes Küng in seinem ersten Spiel von Beginn an den Ball und drückte diesen zum 2:1 über die Linie. Das Stadion in Wien Hernals stand Kopf.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club):

"Das Ergebnis passt zu 100%, vom Spiel war ich unmittelbar nach Abpfiff eigentlich enttäuscht. Wie man sich das Leben derart schwer machen kann, ist mir persönlich ein Rätsel. Wir hätten die Partie locker frühzeitig entscheiden können, haben es aber verpasst die Tore zu machen. Am Ende spricht der Zeitpunkt des Tores natürlich für die Moral, es gilt das Spiel aber trotzdem aufzuarbeiten."

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Wiener Sport-Club aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein.

Draßburg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. In dieser Saison sammelte ASV Draßburg bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Während Wiener Sport-Club am nächsten Freitag (19:30 Uhr) bei der Young Violets Austria Wien gastiert, duelliert sich Draßburg am gleichen Tag mit FC Mauerwerk Immo.

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – ASV Draßburg, 2:1 (0:0)

95 Hannes Kueng 2:1

77 Marko Nikolic 1:1

72 Luka Gusic 1:0

