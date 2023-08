Im 17. Versuch gewonnen - Traiskirchen beendet Negativserie!

Details Samstag, 19. August 2023 16:33

Der Fehlstart des FC Marchfeld Donauauen ist perfekt. Nicht nur, dass man im vierten Spiel in Folge ohne eigenes Tor blieb, verlor man gegen den Lieblingsgegner in der Liga, FCM Flyeralarm Traiskirchen, erstmals seit 16 Partien wieder. Die 0:1-Niederlage wurde bereits früh besiegelt. Für die Gäste war es der zweite Erfolg in Serie. "Wir wollten die Serie unbedingt beenden und freuen uns sehr über das Ergebnis", war Traiskirchen-Co-Trainer Drazen Grujicic erfreut.

Blitzstart

Es war die vierten Minute, als Isuf Ajradini vor 302 Fans mit seinem Treffer für den Blitzstart der Gäste sorgte. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Mannschaft von Trainer Friesenbichler, war Ajradini zunächst im Dribbling und anschließend mit seinem Abschluss ins lange Eck erfolgreich. In weiterer Folge entwickelte sich nicht gerade das höchstklassige Spiel. Die besseren Chancen hatten aber die Hausherren. Ein Sen-Kopfball ging an die Querlatte. Außerdem hielt Dmitrovic einmal gegen Sen und einmal gegen Tompte.

Chancen nicht verwertet

Nach dem Seitenwechsel lief es ähnlich ab. Es war aber auch viel Kampf und Krampf im Spiel. Tompte scheiterte erneut am starken Dmitrovic, ebenso Raul Baur. Letztendlich gelang es FC Marchfeld Donauauen im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war FCM Flyeralarm Traiskirchen die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Wir wollten die Serie unbedingt beenden und freuen uns sehr über das Ergebnis. Es war nicht die beste Partie, auf diesem Rasen zu spielen ist nicht ganz einfach. Trotzdem muss man sagen, dass der FC Marchfeld mehr Chancen hatte. Wir hätten aber am Schluss auch noch das eine oder andere Tor im Konter machen können."

Zu mehr als Platz 15 reicht die Bilanz von FC Marchfeld Donauauen derzeit nicht.

Durch die drei Punkte gegen FC Marchfeld Donauauen verbesserte sich FCM Traiskirchen auf Platz vier. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Traiskirchen bei.

Am kommenden Samstag trifft FC Marchfeld Donauauen auf SC Wiener Viktoria, FCM Flyeralarm Traiskirchen spielt tags zuvor gegen SV Sparkasse Leobendorf.

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 0:1 (0:1)

4 Isuf Ajradini 0:1

