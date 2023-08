SK Rapid II entscheidet kleines Wiener Derby für sich!

Details Sonntag, 20. August 2023 11:17

Im Spiel der Zweitvertretung von SK Rapid gegen die Young Violets Austria Wien gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SK Rapid II. Die Hausherren feierten nicht nur den zweiten Sieg in Folge sondern holten, wie schon letzte Woche beim 5:2 in Draßburg, erneut einen Rückstand auf. Für den Lokalrivalen war es hingegen die zweite Niederlage in Folge.

Beide Mannschaften treffen

Anfangs war das Spiel ausgeglichen, mit Fortdauer nahm es dann richtig Fahrt auf. Es war die 21. Spielminute, als die Young Violets vor 682 Zuschauern das 1:0 erzielte. Lars Stöckl stand nach einem Freistoß aus dem Halbfeld goldrichtig und köpfte die Führung für die Gäste. Im Anschluss dauerte es ein wenig bis die Elf von Trainer Stefan Kulovits den Rückschlag verdaute. Noch in der ersten Halbzeit errang SK Rapid II allerdings den Ausgleich. Nach einem weiten Ball kam Neuzugang Ismail Seydi per Kopf an den Ball und ließ Jukic im Tor der Gäste keine Chance (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Rapid zieht davon

Philipp Wydra stellte die Weichen für SK Rapid II auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 2:1 zur Stelle war. Er zog nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte aus knapp 25 Metern ab und traf genau ins Eck. Die Gastgeber bauten dann den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Nicola Wojnar, der bereits letzte Woche gegen Leobendorf ein Eigentor schoss, beförderte den Ball in der 65. Minute ins eigene Netz nachdem sich Seydi auf der Seite stark durchsetzte und einen scharfen Pass in die Mitte schlug und erhöhte damit die Führung von SK Rapid II auf 3:1. Der Unparteiische Cagri Demir zeigte Tobias Hedl in der 73. Minute die Ampelkarte, sodass SK Rapid II in der Folge in Unterzahl agierte. In der Nachspielzeit (94.) gelang Philipp Hosiner der Anschlusstreffer für die Young Violets Austria Wien. Am Schluss siegte SK Rapid II gegen die Gäste.

Bei SK Rapid II präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Mit zwei Siegen weist die Bilanz von SK Rapid II genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die bisherige Saisonbilanz der Young Violets bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit diesem Sieg zog SK Rapid II an der Young Violets Austria Wien vorbei auf Platz sieben. Die Young Violets fiel auf die neunte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für SK Rapid II ist der SG Ardagger/Viehdorf (Freitag, 20:00 Uhr). Die Young Violets Austria Wien misst sich am selben Tag mit Wiener Sport-Club (19:30 Uhr).

Regionalliga Ost: SK Rapid II – Young Violets Austria Wien, 3:2 (1:1)

94 Philipp Hosiner 3:2

65 Eigentor durch Nicola Wojnar 3:1

57 Philipp Wydra 2:1

41 Ismaïl Seydi 1:1

21 Lars Stoeckl 0:1

