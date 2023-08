SV Leobendorf verteidigt die Tabellenführung

Details Montag, 21. August 2023 08:51

Beim SV Sparkasse Leobendorf gab es für den SC Ardagger Steine&Mehr Viehdorf nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Mit einer dominanten Vorstellung konnten die Jungs von Trainer Sascha Laschet die Tabellenführung wieder souverän von Krems zurückzuholen.

Eines Tabellenführers würdig

Die Hausherren starteten wie man sich das von einem Tabellenführer erwarten konnte. In der Anfangsphase ließ man Ardagger so gut wie keine Möglichkeit zum Durchschnaufen. Erste Halbchancen wurden noch vergeben, nach knapp 20 Minuten stand es dann aber 1:0. Marco Miesenböck schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung langes Eck. Der Ball ging an Mit- und Gegenspieler vorbei und schlug genau dort ein (18.). Außer Möglichkeiten in schnellen Umsatzsituationen ergab sich für die Gäste nicht wirklich Gefährliches. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Zweiter Marco schlägt zu

Unmittelbar nach Wiederanpfiff war der nächste Marco in den Reihen der Gastgeber erfolgreich. Miesenböck scheiterte mit einem ersten Versuch aus spitzem Winkel an Ardagger-Torhüter Moritz Herbst. Der Abpraller landet noch einmal vor den Füßen des Angreifers. Dieser sieht den besser postierten Marco Sahanek und der musste nur mehr einschieben (47.). Leobendorf hatte in weiterer Folge keine Probleme den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die Schlussoffensive der Gäste brachte nichts mehr ein. Als der Unparteiische Gheorghe Adrian Enachi die Partie abpfiff, reklamierte der Ligaprimus schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Der Gastgeber ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Den Blick aufs Klassement wird man bei Ardagger/Viehdorf – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der SG Ardagger/Viehdorf abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang. Die bisherige Saisonbilanz des Ardagger/Viehdorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Nächster Prüfstein für SV Leobendorf ist FCM Flyeralarm Traiskirchen (Freitag, 19:30 Uhr). Ardagger/Viehdorf misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SK Rapid (20:00 Uhr).

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – SG Ardagger/Viehdorf, 2:0 (1:0)

47 Marco Sahanek 2:0

18 Marco Miesenboeck 1:0

