Siegesserie beendet - Traiskirchen schlägt Tabellenführer Leobendorf knapp!

Details Samstag, 26. August 2023 14:04

SV Sparkasse Leobendorf behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 2:3-Schlappe gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen aber erstmals in dieser Saison verletzlich und verpasste damit auch den 5. Sieg in Folge. Die Hausherren dagegen holten nach einem holprigen Saisonstart den dritten Sieg in Serie und sind neuer Tabellenzweiter. "Es war ein super Spiel von beiden Mannschaften. Ich behaupte aber, dass wir um dieses eine Tor auch besser waren", war FCM-Co-Trainer Drazen Grujicic zufrieden.

Offenes Visier

Es entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bei extrem warmen Wetter schonte sich keines der beiden Teams. Bis zu den ersten Toren sollte es zwar knapp 30 Minuten dauern, dann überschlugen sich aber die Ereignisse.

Traiskirchen dreht Rückstand

Vor 250 Zuschauern stellte Oliver Pranjic das 1:0 für SV Leobendorf sicher (28.). Nach einem Ballverlust der Hausherren, schalteten die Gäste blitzschnell um. Pranjic wurde in die Tiefe geschickt und ließ aus 16 Metern Torhüter Dmitrovic mit einem Flachschuss keine Chance. Die passende Antwort hatte Salko Mujanovic parat, als er in der 31. Minute nach Vorarbeit von Volkan Düzgün zum Ausgleich traf. Und in der 35. Minute konnten die Hausherren sogar über die Führung jubeln. Ajradini spielte rechts einen scharfen Querpass in den Sechzehner, den Mujanovic durch die Beine durchließ und damit für Marc Helleparth die Bahn frei machte, der sicher zum 2:1 traf. Zur Pause behielt FCM Traiskirchen die Nase knapp vorn.

Traiskirchen gelingt Entscheidung nicht

Das 3:1 ließ die Gastgeber zum dritten Mal im Match jubeln, Düzgün ließ im Eins-gegen-Eins Leobendorf-Keeper Schwaiger keine Chance (53.). Danach hätte Traiskirchen die Führung ausbauen können, verpasste aber eine vorzeitige Entscheidung. Auch deshalb und weil Leobendorf noch einmal traf, wurde es am Ende richtig spannend. Marco Sahanek traf per Foulelfmeter zum 2:3 zugunsten von SV Sparkasse Leobendorf (74.). Traiskirchen zog sich zurück, Leobendorf versuchte es mit hohen Bällen, blieb aber schlussendlich erfolglos. Als Schiedsrichter Robert Radev die Partie abpfiff, reklamierte Traiskirchen schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Drazen Grujicic (Co-Trainer Traiskirchen):

"Es war ein super Spiel von beiden Mannschaften. Ich behaupte aber, dass wir um dieses eine Tor auch besser waren. Trotz der hohen Temperaturen hat sich niemand geschont. Die Art und Weise wie wir gespielt haben war sehr gut, auch wenn ich eher der Typ bin, der lieber 1:0 statt 3:2 gewinnt."

Nach fünf absolvierten Spielen stockte FCM Flyeralarm Traiskirchen sein Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. FCM Traiskirchen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits zwölf geschossene Treffer gehen auf das Konto von Traiskirchen. Die Saison von FCM Flyeralarm Traiskirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. FCM Traiskirchen ist seit vier Spielen unbezwungen.

Erfolgsgarant von SV Leobendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 13 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Sparkasse Leobendorf.

Traiskirchen tritt am kommenden Freitag bei der Zweitvertretung von SK Rapid an, SV Leobendorf empfängt am selben Tag SC Wiener Viktoria.

Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – SV Sparkasse Leobendorf, 3:2 (2:1)

74 Marco Sahanek 3:2

53 Volkan Duezguen 3:1

35 Marc Helleparth 2:1

31 Salko Mujanovic 1:1

28 Oliver Pranjic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.