Rapid II holt Remis dank „Last-Minute-Kaygin“!

Details Samstag, 26. August 2023 15:15

Der SG Ardagger/Viehdorf und die Zweitvertretung von SK Rapid teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete schließlich mit einem 2:2. In einer temporeichen Begegnung gingen die Hausherren zweimal in Führung. Die Elf von Trainer Stefan Kulovits bewies aber, wie schon mehrmals in der noch jungen Saison, Moral und holte noch einen Punkt.

Ardagger legt gut los, Rapid dominiert

Ein Weinstabl-Schuss ging früh in der Partie an die Stange. Die Spielkontrolle hatten in weiterer Folge aber die jungen Wiener. Laufbereitschaft, Dynamik und Kampfgeist zeichneten die Rapidler aus. Seydi und Lang scheiterten mit ihren Versuchen an Ardagger-Keeper Herbst. Der SC Ardagger/Viehdorf hielt aber gut dagegen und ging vor 500 Zuschauern sogar in Führung. Martin Grubhofer war es, der in der 37. Minute per Kopf zur Stelle war. Ein Tor mehr für das Heimteam machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Spektakel nach der Pause

Rapid II legte nach der Pause noch einmal zu und wurde von Minute zu Minute gefährlicher. Die sonst defensivstarken Niederösterreicher taten sich immer schwerer die Abwehrreihen dicht zu halten. Nach einem Corner kam Ismail Seydi an den Ball und traf zum 1:1. Für das zweite Tor von Ardagger/Viehdorf war Grubhofer verantwortlich, der in der 64. Minute das 2:1 besorgte und damit einen Doppelpack schnürte. Er traf zum zweiten Mal per Kopf. Rapid warf danach viel nach vorne, Ardagger hatte Konterchancen. Und als schon alles nach einem Heimsieg aussah schlugen die moralstarken Wiener nochmal zu. In der Nachspielzeit (94.) traf Dennis Kaygin zum Ausgleich für SK Rapid II. Am Ende stand es zwischen dem Ardagger/Viehdorf und SK Rapid II pari.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Ardagger/Viehdorf liegt nun auf Platz elf. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SG Ardagger/Viehdorf bei. Siege waren zuletzt rar gesät beim Ardagger/Viehdorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

SK Rapid II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der Gast in der Tabelle auf Platz acht. Mit erschreckenden zwölf Gegentoren stellt SK Rapid II die schlechteste Abwehr der Liga. SK Rapid II verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. SK Rapid II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Ardagger/Viehdorf ist Wiener Sport-Club (Freitag, 19:30 Uhr). SK Rapid II misst sich am selben Tag mit FCM Flyeralarm Traiskirchen (19:00 Uhr).

Regionalliga Ost: SG Ardagger/Viehdorf – SK Rapid II, 2:2 (1:0)

94 Dennis Kaygin 2:2

64 Martin Grubhofer 2:1

50 Ismaïl Seydi 1:1

37 Martin Grubhofer 1:0

