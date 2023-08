TWL Elektra feiert in Oberwart 1. Saisonsieg!

Details Samstag, 26. August 2023 15:35

Team Wiener Linien Elektra kam gegen SV Klöcher Bau Oberwart zu einem klaren 3:0-Erfolg und ging damit zum ersten Mal in dieser Saison als Sieger vom Platz. "Wir hatten einen super Start, das hat uns auch enorm geholfen", resümmierte Herber Gager.

Halbzeit eins entscheidet Match

Die Gäste erwischten einen super Start, hatten schnell erste Möglichkeiten und trafen nach etwas mehr als einer Viertelstunde zum 1:0. Hamid Aminpur war es, der vor 450 Zuschauern in der 16. Minute das 1:0 für TWL Elektra besorgte. In dieser Tonart ging es weiter. Das 2:0 der Gäste bejubelte Emre Yilmaz (23.), der sich bei einem Schuss nicht lange bitten ließ. Der schönste Treffer gelang nach einer knappen halben Stunde Hakan Gökcek, der mit einem Volley-Schuss für das 3:0 sorgte. Die Partie war zur Pause quasi entschieden. Oberwart hatte wenig zu bestellen, hatte aber selber durchaus die eine oder andere Halbchance.

Elektra lässt Ball und Gegner laufen

Die Gäste aus Wien ließen in Halbzeit zwei Ball und Gegner laufen, hielten Oberwart so gut vom eigenen Kasten entfernt. Die Hausherren waren schlussendlich eigentlich chancenlos. Letztlich bekam SV Oberwart auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Klöcher Bau Oberwart verbesserungswürdig, was man an den erst vier geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit dem Gewinnen tut sich SV Oberwart weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Team Wiener Linien Elektra reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. TWL Elektra rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem neunten Platz. Nur einmal ging Team Wiener Linien Elektra in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Während SV Klöcher Bau Oberwart am kommenden Freitag den Kremser SC empfängt, bekommt es TWL Elektra am selben Tag mit FC Marchfeld Donauauen zu tun.

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – Team Wiener Linien Elektra, 0:3 (0:3)

34 Hakan Goekcek 0:3

23 Emre Yilmaz 0:2

16 Hamid Aminpur 0:1

