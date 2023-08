Krutzler trifft in Nachspielzeit – Last-Minute-Remis für Draßburg gegen Mauerwerk!

Details Samstag, 26. August 2023 15:58

Der ASV Draßburg holte im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Mauerwerk Immo einen Last-Minute-Punkt. "Es war unser bestes Spiel in dieser Saison, leider konnten wir uns nicht für die starke Leistung mit einem Sieg belohnen", war Igor Jovic, Sportlicher Leiter der Wiener im Spiel eins nach der Ära Naumoski am Ende nicht zufrieden.

Mauerwerk zeigt sich verbessert

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, ließen mit Fortdauer der Partie aber nach und nach knapp 20 Minuten war dann Mauerwerk am Drücker. Zuvor hätte Samuel Antalek Draßburg in Führung bringen können, traf aber nur das Aluminium. Besser machten es die Wiener. Vor 320 Zuschauern markierte Ertugrul Tuysuz das 1:0 für FC Mauerwerk (38.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Draßburg jubelt am Ende

Die Mannschaft von Trainer Michael Porics hatte dann nach der Pause die Zeichen der Zeit erkannt und wollte den Ausgleich machen, hatte aber nicht die Chancen dazu. Mauerwerk hätte aus Konterchancen das 2:0 machen können, wenn nicht müssen, verabsäumte dies aber. Das sollte sich am Ende dann noch rächen. Für Draßburg avancierte Florian Krutzler zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Volley-Treffer zum 1:1 (91.) doch noch den Ausgleich erzielte. Letztlich gingen der Gastgeber und Mauerwerk mit jeweils einem Punkt auseinander.

Igor Jovic (Sportlicher Leiter FC Mauerwerk):

"Es war unser bestes Spiel in dieser Saison, leider konnten wir uns nicht für die starke Leistung mit einem Sieg belohnen. Wir sind super aufgetreten und hatten nur am Anfang Probleme. Mit Fortdauer waren wir sehr kompakt, das hat mir gut gefallen. Dass wir am Ende doch noch den Ausgleich kassieren, passt zur bisherigen Saison."

ASV Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Draßburg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Remis brachte ASV Draßburg in der Tabelle voran. Draßburg liegt nun auf Rang 13. Die bisherige Saisonbilanz von ASV Draßburg bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Gewinnen hatte bei Draßburg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

FC Mauerwerk Immo bekleidet mit zwei Zählern Tabellenposition 16. Insbesondere an vorderster Front kommt Mauerwerk nicht zur Entfaltung, sodass nur zwei erzielte Treffer auf das Konto von FC Mauerwerk gehen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: FC Mauerwerk Immo wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

ASV Draßburg tritt am Freitag, den 01.09.2023, um 19:00 Uhr, bei SC Neusiedl am See 1919 an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC Mauerwerk die Young Violets Austria Wien.

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – FC Mauerwerk Immo, 1:1 (0:1)

91 Florian Krutzler 1:1

38 Ertugrul Tuysuz 0:1

