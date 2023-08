4:1 gegen Marchfeld Donauauen: Schobesberger bringt Wiener Viktoria auf Siegerstraße [Video]

Details Samstag, 26. August 2023 19:59

Bei SC Wiener Viktoria gab es für FC Marchfeld Donauauen nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:4. Die Entscheidung fiel aber erst in der Schlussphase, wo die Gäste zwei Tore nachlegten. Auf die Siegerstraße brachte die Meidlinger Ex-Rapidler Philipp Schobesberger mit dem 2:1 gleich nach der Pause. Wiener Viktoria erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Schobesberger (hier noch im Dress von Rapid Wien) machte das 2:1 für die Viktoria

Führung für Marchfeld

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Viktorianer: In der 13. Minute ging FC Marchfeld Donauauen in Front. Taner Sen war es, der vor 250 Zuschauern zur Stelle war. Mit der Führung im Rücken will Marchfeld nachlegen, was aber nicht gelingt. Man hat in dieser Phase Pech, als Lovric per Kopf nur die Stange trifft. Die Gastgeber machen es dann besser: Ehe es in die Kabinen ging, markierte Dominik Rotter das 1:1 für SC Wiener Viktoria (42.) - er trifft vom Elfmeterpunkt. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Viktoria dreht Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste aus Niederösterreich: Das 2:1 von Wiener Viktoria bejubelte Ex-Rapidler Philipp Schobesberger (46.) - sein bereits dritter Treffer heuer. Die Heimischen waren gedanklich noch in der Kabine. Damit haben die Polster-Mannen das Spiel gedreht und sind drauf und dran, weiter nachzulegen. Dann können die Gäste das Spiel aber wieder beruhigen und finden selbst Chancen vor. Man wird immer offensiver und die Viktoria kontert. Roman Yalovenko beseitigte mit seinen Toren (90./93.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Am Ende verbuchte SC Wiener Viktoria gegen FC Marchfeld Donauauen die maximale Punkteausbeute.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wiener Viktoria in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SC Wiener Viktoria bei.

FC Marchfeld Donauauen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Offensive von FC Marchfeld Donauauen zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar. Fünf Spiele und noch kein Sieg: FC Marchfeld Donauauen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nächster Prüfstein für Wiener Viktoria ist SV Sparkasse Leobendorf (Freitag, 17:30 Uhr). FC Marchfeld Donauauen misst sich am selben Tag mit Team Wiener Linien Elektra (19:30 Uhr).

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – FC Marchfeld Donauauen, 4:1 (1:1)

93 Roman Yalovenko 4:1

90 Roman Yalovenko 3:1

46 Philipp Schobesberger 2:1

42 Dominik Rotter 1:1

13 Taner Sen 0:1

Foto: RIPU Sportfotos

