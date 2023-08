Völlig verrückt! Nach 0:2-Rückstand: Donaufeld gewinnt gegen Neusiedl 5:2 [Video]

Details Samstag, 26. August 2023 20:28

Was für ein Spiel! Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte SR Donaufeld einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Neusiedl am See 1919. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SR Donaufeld als das letztlich überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Neusiedl legt vor

Das Spiel beginnt mit zwei verhaltenen Teams. Man merkt den Mannschaften die Hitze an. Dann ist es aber so weit: Marcel Toth traf vor 187 Zuschauern nach sechs Minuten zur Führung für Neusiedl am See - er ist nach einem gut getretenen Corner mit dem Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Burgenländer nachlegen, was auch gelingen sollte. Patrick Kienzl erhöhte für die Gäste auf 2:0 (35.) - die Donaufelder Defensive hatte hier alles andere als gut ausgesehen.

Plötzlich wachen die Gastgeber auf. Bevor es in die Pause ging, hatte Fatih Ekinci noch das 1:2 von SR Donaufeld parat (43.) - nach einem Eckball ist er mit dem Kopf zur Stelle. Das war es aber noch nicht im ersten Durchgang. Kurz darauf zeigt der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt nach Foulspiel. Antonio Babic tritt an und versenkt das Leder via Lattenunterkante im Tor. Wow - was für ein Spiel. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Donaufeld stellt Spiel auf den Kopf

Im zweiten Spielabschnitt drehten die Donaufelder dann so richtig auf. Mit schnellen Toren Felix Orgolitsch (50.) und von Antonio Babic (53.) per Kopf nach schönem Lupfer nach schönem Stanglpass schlug SR Donaufeld innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Völlig verrückt - die Donaufelder haben das Spiel von 0:2 auf 4:2 gedreht und haben noch nicht genug. Für das 5:2 war erneut Babic verantwortlich - er zirkelt das Leder ins linke obere Eck. Damit ist das Spiel entschieden. Am Schluss schlug SR Donaufeld Neusiedl mit 5:2.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Nach fünf absolvierten Spielen stockte die Heimmannschaft ihr Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Mit dem Sieg knüpfte SR Donaufeld an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SR Donaufeld drei Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. SR Donaufeld ist seit vier Spielen unbezwungen.

SC Neusiedl am See 1919 rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Neusiedl am See bei. Die Situation bei Neusiedl bleibt angespannt. Gegen SR Donaufeld kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für SR Donaufeld gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

SR Donaufeld tritt am kommenden Freitag bei Favoritner AthletikClub an, SC Neusiedl am See 1919 empfängt am selben Tag ASV Draßburg.

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – SC Neusiedl am See 1919, 5:2 (2:2)

67 Antonio Babic 5:2

53 Antonio Babic 4:2

50 Felix Orgolitsch 3:2

47 Antonio Babic 2:2

43 Fatih Ekinci 1:2

35 Patrick Kienzl 0:2

6 Marcel Toth 0:1

Foto-Copyright: AH_Sportfotos | Anja Haller

